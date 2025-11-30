Šok nakon požara u Rijeci: U zgradi našli još jedno tijelo

Još jedno tijelo pronađeno je u zgradi u Rijeci koju je u subotu tijekom noći zahvatio požar, neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV. Naime, kad se danas krenulo u raščišćavanje zgarišta, otkriveno je kako je smrtno stradala još jedna osoba. O kome se radi, nije poznato, a nije objavljen identitet niti prve žrtve.

Podsjetimo, veliki je požar buknuo u noći na subotu u potkrovlju zgrade u riječkoj Zanonovoj ulici. U subotu je objavljeno kako je pronađeno jedno tijelo koje su odvezli na obdukciju. Vatrogasni operativni centar dojavu o požaru zaprimio je oko dva sata ujutro, nakon čega su na teren odmah upućeni navalno vozilo i autocisterna. Zapovjednik smjene brzo je procijenio da će biti potrebna dodatna pomoć, pa su na lokaciju poslane još dvije autoljestve i jedno navalno vozilo.

Kako je pojasnio zapovjednik smjene riječke Javne vatrogasne postrojbe Dino Škamo, u trenutku dolaska vatrogasaca požar je već bio u razbuktaloj fazi. Gašenje se odvijalo istovremeno iz unutrašnjosti zgrade i izvana.

U nedjelju je stigla dojava da je pronađeno još jedno tijelo.