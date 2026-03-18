ŠOK SNIMKA Tverkao na Jeepu koji se zabio u Teslu. Kritično je

Zabava tijekom proljetnih praznika u Teksasu zamalo je završila kobno za 22-godišnjeg mladića koji je u kritičnom stanju nakon što je izbačen iz jurećeg Jeepa na kojem je plesao samo nekoliko trenutaka ranije. Zastrašujući incident, koji se dogodio u popularnom odmaralištu Port Aransas, snimljen je i brzo je postao viralan na društvenim mrežama, piše New York Post.

Snimka obišla svijet

Mladić je u subotu navečer, nešto poslije 19 sati, s teškim ozljedama glave prevezen u bolnicu u Corpus Christi, gdje se liječnici bore za njegov život. Svemu je prethodila suluda vožnja u kojoj je 24-godišnji vozač, pod utjecajem alkohola, upravljao vozilom dok je njegov prijatelj izvodio opasne akrobacije na krovu. Na videu koji je zgrozio javnost vidi se kako se 22-godišnji putnik bez majice, odjeven samo u kupaće gaće, penje kroz krovni prozor Jeep Wranglera iz 2012. godine i počinje plesati, odnosno "twerkati", na krovu vozila u pokretu.

Prema izjavama svjedoka, Jeep se kretao brzinom od oko 120 kilometara na sat na državnoj autocesti 361 kada je došlo do sudara. Pijani vozač zabio se u Teslu, a silina udarca katapultirala je plesača s krova ravno na asfalt. Snimke nastale neposredno nakon nesreće prikazuju kaotičan prizor: teško oštećeni Jeep, troje preostalih putnika u kupaćim kostimima koji u šoku stoje sa strane, dok djelatnici hitne pomoći pružaju pomoć teško ozlijeđenom mladiću koji leži na cesti.

U nesreći je još najmanje jedna osoba zadobila ozbiljne ozljede glave i također je hospitalizirana.

Pijani vozač uhićen na licu mjesta

Vozač Jeepa uhićen je na mjestu nesreće. Alkotest je pokazao da je imao 1,4 promila alkohola u krvi, što je znatno iznad zakonske granice od 0,8 promila koja vrijedi u Teksasu.

Ovaj tragičan događaj samo je jedan u nizu incidenata koji su obilježili kaotičan vikend u Port Aransasu, malom obalnom gradu s oko tri tisuće stalnih stanovnika, koji tijekom proljetnih praznika, poznatih kao "Spring Break", primi između 80 i 100 tisuća posjetitelja, većinom studenata željnih zabave.

Proljetni praznici pretvorili se u kaos

Gradonačelnica Wendy Moore izjavila je za lokalne medije kako su proljetni praznici ključni za lokalno gospodarstvo te da se gradske službe svake godine temeljito pripremaju za dolazak velikog broja ljudi.

​- Imamo značajnu prisutnost hitnih službi i dovodimo pojačanja iz cijele države kako bismo nam pomogli u upravljanju gužvama. Međutim, želimo da i stanovnici i posjetitelji znaju da naporno radimo kako bismo ovakve incidente izolirali i održali sigurnost - rekla je Moore, napominjući kako većinu sigurnosnih problema uzrokuju upravo posjetitelji.

Da je vikend bio iznimno nasilan, svjedoči i pucnjava koja se dogodila iste subotnje večeri na plaži, kada je 17-godišnji Ernesto Josiah Castillo navodno otvorio vatru tijekom sukoba dviju suparničkih skupina i ranio petero ljudi. Žrtve su hospitalizirane i nalaze se u stabilnom stanju, a Castillo je uhićen i suočen s pet točaka optužnice za teški napad smrtonosnim oružjem.

