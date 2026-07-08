Šok u Argentini. Pilot usred leta rekao učenici: 'Znaš što trebaš učiniti', pa iskočio iz aviona!

Pilot i instruktor letenja Leandro Andrés Bertazzo (42) poginuo je nakon što je tijekom leta iskočio iz malog zrakoplova, ostavivši svoju učenicu (22) samu u kokpitu. Tragedija se dogodila u subotu u blizini Toleda u središnjoj Argentini, a okolnosti slučaja istražuje državno odvjetništvo. Bertazzo je bio u zrakoplovu tipa Cessna 150 zajedno s polaznicom škole letenja Rosario, kojoj je tog dana držao sat letenja, prenosi CNN. Naime, neposredno prije nego što je otvorio vrata zrakoplova, skinuo je slušalice i sigurnosni pojas te učenici rekao: "Znaš što trebaš učiniti, nastavi."

Nakon toga otvorio je vrata i iskočio iz zrakoplova. Unatoč šoku, 22-godišnja Rosario uspjela je ostati pribrana te je sama sigurno prizemljila avion. Zrakoplov pritom nije pretrpio nikakva oštećenja. Direktor škole letenja Flying Parrot Córdoba, Eduardo Álvarez, rekao je kako ništa nije upućivalo na to da bi Bertazzo mogao donijeti takvu odluku.

- Ranije toga dana letio je s drugim učenikom. Donio je ovu tragičnu odluku dok je u zrakoplovu bila još jedna osoba. Nemoguće je to razumjeti, ali ljudski um je vrlo složen - rekao je Álvarez. Dodao je kako je Bertazzo bio omiljen među kolegama.

- Bio je divna osoba, uvijek nasmijan. Svi smo šokirani ovim što se dogodilo - kazao je.

Álvarez je istaknuo i da je otvaranje vrata zrakoplova tijekom leta iznimno teško zbog snažnog otpora zraka, usporedivši to s pokušajem otvaranja vrata automobila koji vozi 200 kilometara na sat.

Bertazzo je bio iskusan pilot koji je, osim u Argentini, radio i kao instruktor letenja u susjednom Čileu. Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu kako bi utvrdilo sve okolnosti tragedije.