Šok u Hrvatskoj! Policija je zatekla uzornog vozača! Za nagradu je dobio i poklon

Policija je u Lepoglavi zatekla - uzornog vozača, izvijestila je varaždinska policija. Zdravka Frketina su u petak oko 22:25 sati zaustavili i utvrdili da vozačku ima od 1996. i niti jedan prekršaj.

Iako je svaki dan u prometu, cijelo vrijeme nema evidentiran ni jedan prekršaj.

Za uzornu vožnju, nagrađen je prigodnim poklon paketom - financiranim sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.