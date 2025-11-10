Obavijesti

News

Komentari 0
VARAŽDIN

Šok u Hrvatskoj! Policija je zatekla uzornog vozača! Za nagradu je dobio i poklon

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU varaždinska

iako je svaki dan u prometu, cijelo vrijeme nema evidentiran ni jedan prekršaj

Policija je u Lepoglavi zatekla - uzornog vozača, izvijestila je varaždinska policija. Zdravka Frketina su u petak oko 22:25 sati zaustavili i utvrdili da vozačku ima od 1996. i niti jedan prekršaj.

BIO VAN SLUŽBE Drogirani policajac pucao u zrak i pištoljem prijetio kolegi u Puli
Drogirani policajac pucao u zrak i pištoljem prijetio kolegi u Puli

Iako je svaki dan u prometu, cijelo vrijeme nema evidentiran ni jedan prekršaj.

Za uzornu vožnju, nagrađen je prigodnim poklon paketom - financiranim sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.

