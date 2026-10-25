Dojavu o tijelu ženske osobe u Korani policija je zaprimila u petak, nakon čega su policijski službenici Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić izašli na teren.
UTVRĐUJU UZROK SMRTI
Šok u Karlovcu: Mrtvo tijelo žene pronašli su u rijeci Korani
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Mrtvo tijelo 90-godišnje žene pronađeno je u rijeci Korani u Karlovcu. Nakon dojave građanina, pripadnici HGSS-a izvukli su tijelo iz rijeke na obalu, a policija je provela očevid.
Dojavu o tijelu ženske osobe u Korani policija je zaprimila u petak, nakon čega su policijski službenici Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić izašli na teren.
– Slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja – izvijestila je policija u nedjelju.
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