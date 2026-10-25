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UTVRĐUJU UZROK SMRTI

Šok u Karlovcu: Mrtvo tijelo žene pronašli su u rijeci Korani

Piše Ivan Hruškovec,
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Šok u Karlovcu: Mrtvo tijelo žene pronašli su u rijeci Korani
Foto: PU sisačko-moslavačka (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
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Dojavu o tijelu ženske osobe u Korani policija je zaprimila u petak, nakon čega su policijski službenici Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić izašli na teren.

Mrtvo tijelo 90-godišnje žene pronađeno je u rijeci Korani u Karlovcu. Nakon dojave građanina, pripadnici HGSS-a izvukli su tijelo iz rijeke na obalu, a policija je provela očevid.

Dojavu o tijelu ženske osobe u Korani policija je zaprimila u petak, nakon čega su policijski službenici Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić izašli na teren.

– Slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja – izvijestila je policija u nedjelju.

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