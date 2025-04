Šok u Međimurju! Obitelj brani župnika uhićenog zbog plaćanja za seks: 'Znamo, smještaju mu!'

Ne vjerujemo da to može biti istina, u šoku nam govore mještani malog zagorskog mjesta čijeg je župnika (62) uhitila međimurska policija. Kako neslužbeno doznajemo, sumnjiče ga za podvođenje maloljetnika, odnosno da je koristio spolne usluge djeteta koje je navršilo 15 godina uz davanje bilo kakve naknade ili protučinidbe, a morao je znati da je riječ o maloljetniku. Za to kazneno djelo u zakonu je zapriječena kazna zatvora od jedne do osam godina. S obzirom na to da je u utorak kriminalističko istraživanje još trajalo, moguće je da će policija, u dogovoru s odvjetništvom, ovisno o utvrđenom, i promijeniti kvalifikaciju, odnosno prijaviti župnika za još neko kazneno djelo.

- Možemo potvrditi kako je kriminalističko istraživanje u tijeku. Zasad je riječ o kaznenim djelima protiv spolnih sloboda. Istragu vode policajci PU međimurske - rekli su kratko iz PU međimurske.

Kako smo doznali, sve je počelo kad je svećenik prijavio da je opljačkan u blizini romskog naselja u Međimurju. Policija je privela tri mladića, a onda se tijekom ispitivanja otkrila puno gora priča.

Iz policije su na upit potvrdili da su zaprimili prijavu o počinjenom razbojništvu nad 62-godišnjakom i proveli kriminalističko istraživanjem. Tri muškarca u dobi od 23, 25 i 27 godina sumnjiče da su 16. travnja uz uporabu fizičke sile oštećenom 62-godišnjaku ukrali mobitel i novac. U događaju 62-godišnjak nije ozlijeđen, a ukupna materijalna šteta je nekoliko stotina eura. Portal eMeđimurje u razgovoru s mještanima romskog naselja saznao je da je svećenik dulje dolazio u naselje, gdje je navodno s mladićima dogovarao seks u zamjenu za novac. Portal Međimurski.hr piše kako je mladićima za seks navodno plaćao 50 eura. Nekima je to dojadilo pa su ga zaustavili i oteli mu novac.

Kako bi utvrdili sve činjenice, istražitelji su jučer provodili pretrage prostorija koje župnik koristi, među njima i župni dvor u kojemu stanuje, a lokalni portali navode da su pretrage bile i na nekoliko drugih lokacija. Također, uz pretrage prostorija i vozila koje župnik koristi, policija u ovakvim situacijama uobičajeno radi pretrage mobitela, kompjutora, memorijskih kartica za pohranu podataka i slično. Prije svega, doznajemo, tražili su materijalne dokaze, poput fotografija, videozapisa ili komunikacije, koji bi učvrstili sumnje o počinjenom kaznenom djelu.

O istrazi su se očitovali i iz Bjelovarsko-križevačke biskupije.

- Biskupijski ordinarijat Bjelovarsko-križevačke biskupije u utorak, 29. travnja 2025. obaviješten je od strane Službe kriminalističke policije PU međimurske kako 'provode kriminalističko istraživanje vezano za kaznena djela iz domene kaznenopravne zaštite djece' s kojima se u vezu dovodi jedan svećenik Bjelovarsko-križevačke biskupije. Budući da Bjelovarsko-križevačka biskupija nije bila upoznata sa spomenutim slučajem, za sada možemo obavijestiti javnost kako surađujemo s nadležnim institucijama i pratimo razvoj istrage - priopćili su iz biskupije i pozvali "sve osobe koje imaju bilo kakva saznanja o mogućim zlostavljanjima da se odmah obrate nadležnim institucijama".

Izrazili su duboko suosjećanje sa svim mogućim žrtvama seksualnog zlostavljanja ili bilo kakvog drugog nasilja te istaknuli njihovu "čvrstu predanost istini, pravdi i zaštiti dostojanstva svake osobe, osobito maloljetnika i drugih ranjivih osoba".

- On je bil predobar, ne prestrog i zato mu to ljudi rade - rekla je članica obitelji župnika.

Žitelji naselja u kojemu je župnik službovao kažu da u 17 godina, koliko je tamo, nikad nije bilo problema: ‘Bio je pomalo konzervativan, strogo se držao crkvenih pravila i propisa. Mislim da se mnogima zamjerio i da su mu smjestili - govori mještanin i susjed župnika.

Dodaje kako je svećenik rodom susjednog sela, a u župnom dvoru stanovao je s majkom do njezine smrti.

- Prije nego što se zaredio radio je u osnovnoj školi kao učitelj razredne nastave - ispričala nam je mještanka. 

Policija pretražila i župni dvor

Tijekom utorka međimurski policajci radili su pretrage na više lokacija, pa tako i u župnom dvoru, u kojemu svećenik stanuje. U ovakvim situacijama, doznajemo, uobičajeno je pretražiti i mobitel, kompjutor te nosače memorije u potrazi za inkriminirajućim dokazima.