Šok u Milanu. Pamelu (29) ubio pred očima susjeda, bivšu izbo 24 puta: 'Ušao je, zovi policiju'

U milanskoj četvrti Gorla u utorak navečer dogodio se još jedan strašan slučaj femicida koji je potresao Italiju. Manekenku i poduzetnicu Pamelu Genini (29) brutalno je ubio bivši dečko Gianluca Soncin (52), koji nije mogao prihvatiti da ga je ostavila. Soncin je ušao u njezin stan pomoću kopije ključeva koju je, prema istrazi, napravio potajno nekoliko tjedana ranije. Sa sobom je donio veliki lovački nož i njime izbo Pamelu čak 24 puta, dok su susjedi u zgradi čuli njezine posljednje krikove, piše Corriere.

„Strah me, napravio je kopiju ključeva. Ušao je. Zovi policiju.“

Foto: Društvene mreže

U trenutku napada Pamela je razgovarala telefonom s bivšim dečkom kojem se već neko vrijeme povjeravala da je Soncin prijeti i da se boji za svoj život.

„Strah me, napravio je kopiju ključeva. Ušao je. Zovi policiju.“, bila je to njezina posljednja poruka, poslana samo nekoliko trenutaka prije nego što je prekinula poziv.

Bivši dečko odmah je nazvao policiju, ali kad su stigli u Via Iglesias 33, bilo je prekasno. Soncin je još bio u stanu, s plitkim ranama na vratu koje si je sam nanio pokušavajući se ubiti. Uhićen je i prebačen u bolnicu Niguarda, a potom u pritvor San Vittore.

Foto: Francesco Enriquez

Godine kontrole i prijetnji

Istražitelji sumnjaju na ubojstvo s predumišljajem. Soncin je, kažu, došao u Milano već s namjerom da ubije.

Par je bio u vezi oko godinu i pol, a Pamela se prije nekoliko mjeseci preselila u Milano kako bi pobjegla od njegove kontrole. Svjedoci navode da joj je branio kontakte s prijateljima, pratio troškove i stalno je nadzirao.

Foto: Društvene mreže

Kad ga je ostavila, postao je još nasilniji. Više joj je puta rekao: „Ako me ostaviš, ubit ću te.“

Pamela je planirala vratiti se roditeljima u Bergamo, ali nije se usudila jer je Soncin počeo prijetiti i njima.

„Sve se dogodilo u nekoliko minuta“

„Sve se dogodilo jako brzo, čuli smo vriske i udarce, sve u par minuta“, ispričala je susjeda. „Zvali smo policiju, ali kad su stigli, već je bilo gotovo.“

U stanu su pronađeni tragovi borbe, a forenzičari su potvrdili da je napad bio iznimno brutalan.

Na ispitivanju Soncin je rekao da se „ne sjeća“ što se dogodilo. Čeka ga niz optužbi.

Foto: Francesco Enriquez

70 žena ubijeno od početka godine

Prema podacima organizacije Non Una di Meno, od početka 2025. godine u Italiji je ubijeno najmanje 70 žena, većinom od strane partnera ili bivših partnera, piše Avvenire.

„Nije dovoljno reći ‘treba prijaviti’. Kad žena prijavi nasilnika, mora znati da će institucije odmah reagirati i da će biti sigurna.“

Pamela je željela novi početak

Pamela Genini bila je mlada manekenka i poduzetnica, koja je tek nedavno pokrenula vlastiti projekt u Milanu i prijateljima govorila da „napokon počinje novi život“. Taj novi život trajao je samo nekoliko tjedana.