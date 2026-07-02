Radi se o 75-godišnjaku, a njegovo je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
OBAVILI OČEVID
Šok u Vrbovcu: Pronašli tijelo muškarca (75) na makadamu
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Mrtvo tijelo muškarca pronađeno je na području Vrbovca u mjestu Negovec na makadamskom putu u srijedu oko 16 sati. Policija je obavila očevid, a utvrdili su da nema tragova koji ukazuju na to da je smrt posljedica kaznenog djela, priopćila je PU zagrebačka.
Utvrdili su i identitet osobe. Radi se o 75-godišnjaku, a njegovo je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.
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