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OBAVILI OČEVID

Šok u Vrbovcu: Pronašli tijelo muškarca (75) na makadamu

Piše Iva Tomas,
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Šok u Vrbovcu: Pronašli tijelo muškarca (75) na makadamu
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Radi se o 75-godišnjaku, a njegovo je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku

Mrtvo tijelo muškarca pronađeno je na području Vrbovca u mjestu Negovec na makadamskom putu u srijedu oko 16 sati. Policija je obavila očevid, a utvrdili su da nema tragova koji ukazuju na to da je smrt posljedica kaznenog djela, priopćila je PU zagrebačka.

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Utvrdili su i identitet osobe. Radi se o 75-godišnjaku, a njegovo je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. 

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