Šok u Vrbovcu: Pronašli tijelo muškarca (75) na makadamu

Mrtvo tijelo muškarca pronađeno je na području Vrbovca u mjestu Negovec na makadamskom putu u srijedu oko 16 sati. Policija je obavila očevid, a utvrdili su da nema tragova koji ukazuju na to da je smrt posljedica kaznenog djela, priopćila je PU zagrebačka.

Utvrdili su i identitet osobe. Radi se o 75-godišnjaku, a njegovo je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.