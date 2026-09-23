Tjelo muškarca je pronađeno oko 14.30 sati u krugu poduzeća. Na mjestu događaja policija provodi očevid te se utvrđuju sve okolnosti događaja.
ISTRAŽUJU SMRT
Šok u Zagrebu: U krugu tvrtke na Peščenici pronašli su tijelo
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Zagrebačka policija u utorak je na Peščenici pronašla tijelo zasad nepoznate osobe.
Kako navode iz policije, tijelo je pronađeno oko 14.30 sati u krugu poduzeća. Na mjestu događaja policija provodi očevid te se utvrđuju sve okolnosti događaja.
Identitet pronađene osobe zasad nije poznat.
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