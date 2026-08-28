ŠOK Umro je najmlađi kralj na svijetu: Uganda u žalosti, na tron došao sa samo tri godine

Kraljevstvo Tooro i čitava Uganda zavijeni su u crno nakon vijesti o smrti kralja (Omukama) Oya Nyimbe Kabambe Igurua Rukidija IV., koji je preminuo u 34. godini života. Njegov odlazak označava kraj jedne od najneobičnijih vladavina u modernoj povijesti, one koja je započela kada je kao trogodišnji dječak naslijedio krunu i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najmlađi vladajući monarh na svijetu.

Vijest o smrti potvrdio je premijer Kraljevstva Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, u četvrtak kasno navečer. U službenom priopćenju opisao je kraljev odlazak kao "neizmjeran gubitak za kraljevsku obitelj, narod Toora i cijelu Ugandu". Objava je uslijedila nakon dana ispunjenog neizvjesnošću i proturječnim informacijama. Tijekom poslijepodneva, nakon što su se društvenim mrežama proširile glasine o kraljevoj smrti, iz palače su isprva demantirali vijest, potvrdivši tek da je monarh u kritičnom stanju te da se liječi u Sjedinjenim Američkim Državama. No, nekoliko sati kasnije, stigla je tragična potvrda.

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- Pozivam narod Toora da ostane ujedinjen, miran i u molitvi tijekom ovog teškog vremena. Kontinuitet krune je osiguran - poručio je premijer Rwomiire, dodavši kako kralj Oyo iza sebe ostavlja princa nasljednika čiji će identitet biti otkriven u skladu s tradicijom i običajima kraljevstva.

Život Oya Rukidija IV. bio je predodređen za povijesne knjige od samog početka. Rođen 16. travnja 1992. kao sin kralja Patricka Davida Matthewa Kaboya Olimija III. i kraljice majke Best Kemigise, princ Oyo živio je uobičajenim životom tek prve tri godine. Nakon iznenadne očeve smrti 26. kolovoza 1995., dječak je postao nasljednik trona starog više od dva stoljeća.

Samo nekoliko tjedana kasnije, 12. rujna 1995., održana je krunidba koja je spojila drevne rituale i dječju nevinost. Ceremonija je uključivala lažnu bitku između kraljevskih snaga i pristaša suparničkog princa, a mali Oyo je, prema običaju, morao udariti u sveti kraljevski bubanj Nyalebe prije ulaska u palaču Karuziika kao novi kralj. Slike s krunidbe obišle su svijet: trogodišnjak sjedi na prijestolju, prima svoj prvi kraljevski obrok, a zatim, iscrpljen, bježi s trona u majčino krilo. Navodno je u jednom trenutku skinuo krunu od lavlje kože jer mu je bila preteška i igrao se s igračkama dok su mu se odrasli podanici klanjali. Zbog njegove dobi, kraljevstvom je do njegove punoljetnosti upravljalo regentsko vijeće, koje su činili njegova majka, princeza Elizabeth Bagaaya, princ James Mugenyi i ugandski predsjednik Yoweri Museveni kao njegov skrbnik.

Foto: Michael Muhati

Kraljevske dužnosti i dječački snovi

Odrastanje pod teretom krune bilo je ispunjeno kontrastima. Iako je pohađao prestižne škole u Kampali i Londonu, gdje su ga kolege, kako je sam rekao, "gledali kao osobu, a ne kao titulu", njegov život bio je daleko od uobičajenog. Vojnici su ga čuvali u školi i pratili na svakom koraku. Kao tinejdžer, slušao je američkog repera Jay-Z-ja, igrao videoigre, čitao romane iz serijala "Sumrak saga" i navijao za Arsenal, no rijetko je mogao uživati u slobodi svojih vršnjaka.

"Ponekad poželim raditi stvari koje ne mogu samo tako ustati i učiniti, kao što to rade obični tinejdžeri. Ne mogu uvijek raditi što želim jer imam obveze", priznao je jednom prilikom. U intervjuu za Daily Monitor otkrio je kako je tek sa šest godina počeo shvaćati da je njegov život drugačiji. Na pitanje bi li sam izabrao biti kralj, odgovorio je iskreno: "Biti kralj nije lako. Ponekad bih volio da sam običan."

Foto: Reuters

Vladavina s vizijom

Punoljetnost je dočekao 16. travnja 2010. godine, kada je s 18 godina preuzeo pune vladarske ovlasti. Diplomirao je poslovni menadžment na Sveučilištu Winchester u Ujedinjenom Kraljevstvu, a stečeno obrazovanje pomoglo mu je oblikovati vladavinu koja je spajala tradiciju s modernim razvojem. Njegova tridesetjednogodišnja vladavina, iako bez formalne političke moći u republici Ugandi, ostavila je dubok trag.

Kralj Oyo bio je gorljivi zagovornik osnaživanja mladih, obrazovanja i očuvanja okoliša. Posebno se istaknuo kao globalni ambasador u borbi protiv HIV-a i AIDS-a, zalažući se za testiranje i liječenje. Godine 2021. pokrenuo je ambiciozan razvojni plan "Vizija Kraljevstva Tooro 2045.", usmjeren na poljoprivredu, zdravstvo, turizam i smanjenje siromaštva.

Osobno je promovirao poljoprivredu kao profitabilan posao, uspostavivši oglednu farmu kako bi osporio uvjerenje da je to "zanimanje za one koji nisu uspjeli u školi".

*uz korištenje AI-ja