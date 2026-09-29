Obavijesti

News

Komentari 0
TKO JE ODGOVORAN?

ŠOK VIDEO Dječak (1) bježao iz vrtića preko ceste u Brazilu. Majka: 'Mogli su ga zgaziti!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
ŠOK VIDEO Dječak (1) bježao iz vrtića preko ceste u Brazilu. Majka: 'Mogli su ga zgaziti!'
Foto: SBT NEWS/Youtube/Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ogorčena majka prijavila je cijeli slučaj policiji, a kontaktirala je i gradski odjel za obrazovanje tražeći hitne odgovore...

Šokantna snimka nadzorne kamere prikazuje trenutak u kojem jednogodišnje dijete sasvim samo hoda sredinom ceste dok automobili jure obližnjim raskrižjem. Odgajatelji navodno nisu primijetili da je mali Leo iskliznuo iz vrtića u brazilskom gradu Braco do Norte i odlutao do radnog mjesta svoje majke s druge strane ulice, prenosi The Sun. 

NAPADAČ JE PRIVEDEN UŽAS U SLOVAČKOJ Učenik (13) u školi ubio učiteljicu! U napadu teško ranio i kolegicu iz škole...
UŽAS U SLOVAČKOJ Učenik (13) u školi ubio učiteljicu! U napadu teško ranio i kolegicu iz škole...

Snimka od koje zastaje srce prikazuje malenog dječaka kako nesigurno, potpuno sam prelazi ulicu oko devet sati ujutro. U jednom trenutku dječak se spotiče i pada dok pokušava uspeti na rubnjak pločnika. Zatim se podiže na noge i nastavlja hodati prije nego što nestane iz vidokruga kamere iza ugla zgrade. Leo je prešao udaljenost od preko sto metara prije nego što je recepcionarka u majčinom uredu primijetila nestalo dijete. Podignula ga je i odnijela unutra njegovoj majci Naiari, koja je doživjela ogroman šok kada ga je ugledala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Noseći svog malenog dječaka natrag u vrtić, majka se suočila s odgajateljima i zaštitarom zbog nemara. Tek tada je osoblje vrtića primijetilo da dječak nedostaje, navodi ogorčena majka koja traži odgovore od nadležnih institucija.

​- Otišao je s igrališta i nitko ga nije vidio. Mogao je nastradati. Mogli su ga zgaziti. Na igralištu su bile dvije odgajateljice, ravnatelj i zaštitar - rekla je. 

Tako je majka opisala situaciju lokalnim medijima, naglašavajući da se radi o neoprostivom propustu.

Prebacivanje odgovornosti i izgovori osoblja

Prema riječima majke, zaposlenici daju potpuno različita objašnjenja o tome kako je dječak uspio pobjeći i izaći na opasnu ulicu. Jedan zaposlenik tvrdi da je zaštitar otišao obaviti zadatak dok je odgajateljica pazila na drugo dijete i rješavala trenutnu situaciju. Vrtić također prolazi kroz obnovu pa su radnici ostavili otvorena vrata, što je dječaku omogućilo nesmetan izlazak.

Foto: SBT NEWS/Youtube/Screenshot

​- Bilo je bezbroj izgovora, ali nijedan od njih ne poništava ono što se dogodilo - rekla je. 

Ogorčena majka prijavila je cijeli slučaj policiji, a kontaktirala je i gradski odjel za obrazovanje tražeći hitne odgovore. Službenici su posjetili vrtić, održali sastanke i izdali upozorenja, no majka smatra da te mjere nisu ni približno dovoljne. Lokalni odjel za obrazovanje pokrenuo je službenu istragu o cijelom događaju, dok je obitelj premjestila dječaka u drugi lokalni vrtić gdje su ga radnici odlično primili.

​- Danas sam mogla tugovati - dodala je.

Zaključila je majka prisjećajući se trenutka kada je ponovno zagrlila svog sina, ističući da su tada očaj i strah preuzeli kontrolu nad njezinim emocijama te da je mogla samo plakati i zahvaljivati Bogu.

Zabrinjavajući trend bijega djece 

Slučaj iz Brazila nije izoliran niti specifičan samo za tu zemlju. U posljednjih nekoliko godina mediji bilježe više slučajeva u kojima djeca neopaženo napuštaju prostore vrtića diljem Hrvatske. Ovi događaji redovito izazivaju zabrinutost javnosti i potiču teška pitanja o odgovornosti i postojećim sigurnosnim protokolima.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a
IZ MINUTE U MINUTU

ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a

Prvog dana štrajka vozila tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević prozvao vođe sindikata, vođe sindikata prozvale Tomaševića. Sud odlučuje o zakonitosti štrajka...
VIDEO Kristina ponovno sama u 17-ici krenula iz Remize, ljuti građani dobacivali štrajkašima
DRUGI DAN ŠTRAJKA

VIDEO Kristina ponovno sama u 17-ici krenula iz Remize, ljuti građani dobacivali štrajkašima

Drugi je dan štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga u Zagrebu. Kao i jučer, jedina koja je krenula iz spremišta u Remizi je vozačica Kristina sa svojom 17-icom. Nezadovoljni ljudi koji su bili u prolazu uzvikivali su štrajkašima: 'Uhljebi', 'Brat protiv brata, HDZ protiv Hrvata', dok su im štrajkaši odgovori s 'Pozdravi mamu'.
Horvatinčić 2017. proglašen trajno nesposobnim za vožnju, a sada dobio novu vozačku
PA KAKO?

Horvatinčić 2017. proglašen trajno nesposobnim za vožnju, a sada dobio novu vozačku

Tomislav Horvatinčić ponovno se našao u središtu pažnje nakon što je dobio novu vozačku dozvolu, unatoč ranijem nalazu koji ga je proglasio trajno nesposobnim za vožnju. Sada se postavlja pitanje kako su dvije različite zdravstvene ustanove mogle donijeti suprotne odluke o njegovoj sposobnosti upravljanja vozilom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026