ŠOK VIDEO Dječak (1) bježao iz vrtića preko ceste u Brazilu. Majka: 'Mogli su ga zgaziti!'

Šokantna snimka nadzorne kamere prikazuje trenutak u kojem jednogodišnje dijete sasvim samo hoda sredinom ceste dok automobili jure obližnjim raskrižjem. Odgajatelji navodno nisu primijetili da je mali Leo iskliznuo iz vrtića u brazilskom gradu Braco do Norte i odlutao do radnog mjesta svoje majke s druge strane ulice, prenosi The Sun.

Snimka od koje zastaje srce prikazuje malenog dječaka kako nesigurno, potpuno sam prelazi ulicu oko devet sati ujutro. U jednom trenutku dječak se spotiče i pada dok pokušava uspeti na rubnjak pločnika. Zatim se podiže na noge i nastavlja hodati prije nego što nestane iz vidokruga kamere iza ugla zgrade. Leo je prešao udaljenost od preko sto metara prije nego što je recepcionarka u majčinom uredu primijetila nestalo dijete. Podignula ga je i odnijela unutra njegovoj majci Naiari, koja je doživjela ogroman šok kada ga je ugledala.

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Noseći svog malenog dječaka natrag u vrtić, majka se suočila s odgajateljima i zaštitarom zbog nemara. Tek tada je osoblje vrtića primijetilo da dječak nedostaje, navodi ogorčena majka koja traži odgovore od nadležnih institucija.

​- Otišao je s igrališta i nitko ga nije vidio. Mogao je nastradati. Mogli su ga zgaziti. Na igralištu su bile dvije odgajateljice, ravnatelj i zaštitar - rekla je.

Tako je majka opisala situaciju lokalnim medijima, naglašavajući da se radi o neoprostivom propustu.

Prebacivanje odgovornosti i izgovori osoblja

Prema riječima majke, zaposlenici daju potpuno različita objašnjenja o tome kako je dječak uspio pobjeći i izaći na opasnu ulicu. Jedan zaposlenik tvrdi da je zaštitar otišao obaviti zadatak dok je odgajateljica pazila na drugo dijete i rješavala trenutnu situaciju. Vrtić također prolazi kroz obnovu pa su radnici ostavili otvorena vrata, što je dječaku omogućilo nesmetan izlazak.

Foto: SBT NEWS/Youtube/Screenshot

​- Bilo je bezbroj izgovora, ali nijedan od njih ne poništava ono što se dogodilo - rekla je.

Ogorčena majka prijavila je cijeli slučaj policiji, a kontaktirala je i gradski odjel za obrazovanje tražeći hitne odgovore. Službenici su posjetili vrtić, održali sastanke i izdali upozorenja, no majka smatra da te mjere nisu ni približno dovoljne. Lokalni odjel za obrazovanje pokrenuo je službenu istragu o cijelom događaju, dok je obitelj premjestila dječaka u drugi lokalni vrtić gdje su ga radnici odlično primili.

​- Danas sam mogla tugovati - dodala je.

Zaključila je majka prisjećajući se trenutka kada je ponovno zagrlila svog sina, ističući da su tada očaj i strah preuzeli kontrolu nad njezinim emocijama te da je mogla samo plakati i zahvaljivati Bogu.

Zabrinjavajući trend bijega djece

Slučaj iz Brazila nije izoliran niti specifičan samo za tu zemlju. U posljednjih nekoliko godina mediji bilježe više slučajeva u kojima djeca neopaženo napuštaju prostore vrtića diljem Hrvatske. Ovi događaji redovito izazivaju zabrinutost javnosti i potiču teška pitanja o odgovornosti i postojećim sigurnosnim protokolima.

*uz korištenje AI-ja