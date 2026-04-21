MILIJUNSKI GUBITCI

Šok za novčanike Splićana: Odvoz smeća duplo skuplji

Piše HINA,
Split: Konferencija za medije u gradskoj Čistoći | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Direktor Čistoće Split Vlado Pehar najavio je povećanje fiksnog dijela naknade zbog milijunskog minusa, a poskupljenje bi moglo biti najmanje dvostruko

Direktor splitske Čistoće Vlado Pehar najavio je u utorak skoro povećanje cijene fiksnog dijela naknade za odvoz smeća u Splitu za najmanje 100 posto zato što je ta komunalna tvrtka u prošloj godini poslovala s minusom većim od milijun eura. Pehar je na brifingu za novinare rekao da su lani zabilježili gubitak veći od milijun eura zbog naknade za deponiranje, koja se po Vladinoj uredbi obračunava od početka 2025. godine, no prijašnja uprava o tome nije vodila računa, niti pripremila tvrtku za to. Zbog toga se mora ići u poskupljenje odvoza, vjerojatno za minimalno 100 posto cijene fiksnog dijela naknade od 3,98 eura bez PDV-a, jer tako nisku cijenu nema nitko u Hrvatskoj, ustvrdio je. 

"U tijeku su izračuni svih potrebnih investicija kako bi doveli Čistoću u priliku za pružanje usluge varijabilne naplate na području cijelog grada", kazao je istaknuvši kako je cijena usluga Čistoće već godinama niska, a istovremeno su imali rast troškova zaposlenika.

Pehar je pritom otkrio kako je prosječna plaća za ožujak u Čistoći iznosila oko 1800 eura neto.

U vezi deponiranja otpada na odlagalištu Karepovac, izjavio je kako će, po elaboratima i podacima kojima raspolažu, moći nastaviti odlagati smeće na aktivnoj plohi do početka siječnja ili veljače iduće godine.

Pehar smatra kako se vrijeme za korištenje Karepovca može produljiti uz optimalnije i racionalnije odlaganje, bez dovoženja glomaznog otpada i s manjim deponiranjem otpada iz ostalih jedinica lokalne samouprave.

Osim Muća, koji više ne šalje svoj otpad na Karepovac, od nedavno ga ne dovoze ni Seget Donji, a od 1. svibnja i Kaštela bi trebala odvoziti svoj otpad na druge deponije.

