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NACIONALNA GALVANIZACIJA

ŠOK ZA TRUMPA Iran mobilizira milijun dobrovoljaca! Totalno ludilo na ulicama Teherana

Piše Filip Sulimanec,
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ŠOK ZA TRUMPA Iran mobilizira milijun dobrovoljaca! Totalno ludilo na ulicama Teherana
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Foto: Majid Asgaripour
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Očekuje se da će dobrovoljci predstavljati dodatni sloj sigurnosti uz moćnu Revolucionarnu gardu i njezinu potpuno dobrovoljačku sastavnicu, Basij

Stotine tisuća Iranaca okupile su se u petak na skupu prkosa koji je organizirala vlada, nakon višemjesečnog rata, poručivši da su spremni uzeti oružje u ruke. Riječ je o najvećem takvom okupljanju otkako su Sjedinjene Države i Izrael u veljači napali Iran.

Iranska vlada pokušava mobilizirati stanovništvo i naglasiti nacionalno jedinstvo, dok se gospodarstvo pogoršava zbog američke pomorske blokade iranskih luka i novih američkih sankcija usmjerenih na povećanje pritiska na Teheran. Na skupu u Teheranu u petak također je upućen javni poziv dobrovoljcima da prođu vojnu obuku i priključe se obrambenom sustavu zemlje.

Military march in Tehran
Foto: Majid Asgaripour

Dobrovoljci su u borbenim odorama marširali središtem Teherana i nosili zastave, dok su ih okupljeni promatrači bodrili. Državni mediji danima su pozivali Irance da se pridruže kampanji, poručujući da će uskoro početi obuka s jurišnim puškama. Očekuje se da će dobrovoljci predstavljati dodatni sloj sigurnosti uz moćnu Revolucionarnu gardu i njezinu potpuno dobrovoljačku sastavnicu, Basij.

Military march in Tehran
Foto: Majid Asgaripour

Zapovjednik Teheranske garde, general Hassan Hassanzadeh, rekao je za državnu televiziju da se za sudjelovanje prijavilo više od 600.000 ljudi te da se očekuje da će se obuci pridružiti više od milijun ljudi. U petak ujutro državna televizija objavila je da se na ulicama nalazi više od 300.000 ljudi.

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Novi čelnik Basija, Hossein Taeb, rekao je u govoru na početku skupa da će dobrovoljci biti spremni za „potpunu obranu” te da će se slični skupovi uskoro održati i u drugim gradovima.

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