ŠOKANTAN OBRAT Tragovi na vratu gole planinarke nisu od davljenja. Smrt i dalje sumnjiva

U šokantnom obratu slučaja koji je potresao Kaliforniju, policija je otkrila da misteriozni tragovi na vratu Joanne Shields, 37-godišnje planinarke pronađene nage i mrtve u divljini Big Sura, nisu posljedica davljenja. Njezino tijelo pronašla je grupa planinara 9. travnja u blizini popularne staze Pine Ridge, što je pokrenulo istragu obavijenu velom sumnje, piše New York Post. Iako su prvi izvještaji upućivali na mogući zločin, najnovije informacije iz ureda šerifa okruga Monterey nude potpuno drugačiju sliku, iako smrt i dalje tretiraju kao sumnjivu. Prijatelji i obitelj u tuzi se opraštaju od žene koju opisuju kao vedar i avanturistički duh.

Kakvi su to tragovi na vratu?

Nakon što su planinari pronašli tijelo Joanne Shields licem prema dolje u potoku, odmah su alarmirali policiju, navodeći da su primijetili posjekotinu na glavi i sumnjive tragove oko njezina vrata. To je potaknulo nagađanja o nasilnoj smrti. Međutim, mrtvozornik je opovrgnuo te sumnje, a policija je pojasnila prirodu ozljeda.

​- U ovom konkretnom slučaju, osoba je tragično imala ozljede koje odgovaraju onima koje bi uzrokovali insekti. Dakle, ne razmatramo ono što su planinari vjerovali da vide. Gledamo tragove koji su rezultat djelovanja insekata - izjavio je Andres Rosas, glasnogovornik ureda šerifa.

Dodao je kako se vjeruje da je riječ o ugrizima mrava. Osim toga, zapovjednik šerifova ureda izjavio je da nema informacija koje bi potvrdile ranije medijske napise o frakturi lubanje. Unatoč novim saznanjima, slučaj se i dalje vodi kao sumnjiva smrt.

Iako se nasilna smrt više ne smatra glavnim uzrokom, istražitelji ne isključuju druge mogućnosti te čekaju ključne dokaze. Obdukcija je obavljena, no konačan uzrok i okolnosti smrti bit će poznati tek nakon toksikološke analize.

​- Mislim da bismo, da postoji očit znak smrti, već mogli donijeti zaključak. No u ovom slučaju, vještak je utvrdio da su nam za konačnu odluku potrebni laboratorijski rezultati toksikologije - pojasnio je Rosas.

Na rezultate bi se moglo čekati šest do osam tjedana. U međuvremenu, policija je potvrdila da nema opasnosti za javnost, ali istraga ostaje otvorena. Dodatnu misteriju unosi i iskaz planinara koji su na stazi sreli muškarca koji se predstavio kao prijatelj preminule. Opisali su ga kao "uplašenog, nervoznog i šokiranog", a rekao im je da je Joanna otišla do rijeke da se opere te da ju je kasnije pronašao u vodi. Vlasti nisu javno identificirale tog muškarca i nitko nije uhićen.

Dok istraga traje, obitelj i prijatelji opraštaju se od Joanne, žene iz Carlsbadija čija je obitelj vlasnik lokalnog kafića Vinaka. Njezina sestra Claudia Robinson potvrdila je smrt, opisavši je kao "tragičan događaj".

​- Svi smo u različitim fazama tuge dok pokušavamo procesuirati ovaj razoran udarac našim srcima. Joanna je bila blistavo, sjajno svjetlo na vrhuncu doživljavanja vlastite radosti i zahvalnosti na postojanju. Njezino odsustvo na ovoj Zemlji imat će dubok utjecaj na nebrojene ljude koji su imali priliku susresti njezin prekrasan duh - poručila je sestra.

Joanna je bila strastvena skejterica i bivša ambasadorica brenda za tvrtku Evolve Skateboards.

Njezin bivši šef, Jeff Anning, opisao ju je kao osobu punu energije i dobrote.

​- Imala je toliko energije. Bila je strastvena, ljubazna i uvijek je stavljala druge na prvo mjesto. Bila je dobra vozačica i željela je promovirati električni skejt među ženama, tako da je puno napravila na tom području - rekao je Anning.

*uz korištenje AI-ja