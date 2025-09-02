Na cesti između Brtonigle i Fiorina naišla sam na ovu bujicu na cesti, sve je nosila. Iščupala je i znak, priča nam čitateljica
Šokantan video iz Istre: Ovo je cesta, a izgleda kao rijeka!
Obilna kiša u utorak ujutro stvorila je kolaps u Umagu, a DHMZ je Istru i riječko područje upozorio na opasno vrijeme.
Izdan je narančasti alarm zbog mogućeg olujnog nevremena. Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice.
- Jutros sam krenula na posao iz Buja u Umag, a već u dvorištu mi je sve bilo poplavljeno. Na cesti između Brtonigle i Fiorina naišla sam na ovu bujicu na cesti, sve je nosila. Iščupala je i znak. Nije bilo moguće proći, stvorila se kolona, priča nam čitateljica.
Međutim, ta cesta nije bila jedina potpuno poplavljena. Druge okolne ceste su također bile poplavljene i odsjekle su put do Umaga.
- Nije bilo načina da zaobiđemo. Kad sam pokušala okolnim putevima, bila je ista situacija na svim cestama. Isto se dogodilo i prošli tjedan kada je također pala velika količina kiše, kaže.
