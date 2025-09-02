Obavijesti

Šokantan video iz Istre: Ovo je cesta, a izgleda kao rijeka!

Na cesti između Brtonigle i Fiorina naišla sam na ovu bujicu na cesti, sve je nosila. Iščupala je i znak, priča nam čitateljica

Obilna kiša u utorak ujutro stvorila je kolaps u Umagu, a DHMZ je Istru i riječko područje upozorio na opasno vrijeme.

Foto: Čitatelj 24sata

Izdan je narančasti alarm zbog mogućeg olujnog nevremena. Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice.

Poplavljena cesta 00:30
Poplavljena cesta | Video: 24sata Video

- Jutros sam krenula na posao iz Buja u Umag, a već u dvorištu mi je sve bilo poplavljeno. Na cesti između Brtonigle i Fiorina naišla sam na ovu bujicu na cesti, sve je nosila. Iščupala je i znak. Nije bilo moguće proći, stvorila se kolona, priča nam čitateljica.

Umag: Kolaps na prometnicama zbog obilne kiše 03:20
Umag: Kolaps na prometnicama zbog obilne kiše | Video: 24sata Video

Međutim, ta cesta nije bila jedina potpuno poplavljena. Druge okolne ceste su također bile poplavljene i odsjekle su put do Umaga.

-  Nije bilo načina da zaobiđemo. Kad sam pokušala okolnim putevima, bila je ista situacija na svim cestama. Isto se dogodilo i prošli tjedan kada je također pala velika količina kiše, kaže.

