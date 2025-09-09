Obavijesti

NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

Piše Marta Divjak,
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
Foto: Čitatelj 24sata

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video

Čitatelj nam je poslao snimku divljačke vožnje vozača Mercedesa u zagrebačkom Dupcu. Vozač je napravio nekoliko prekršaja, a onda i skoro pregazio ženu koja u tom trenutku prelazila pješački.

'Da nisam potrubio, pokupio bi je'

- Kako sam izlazio iz kružnog, vidio sam pješakinju, ali i Mercedes koji je zaobilazio parkirani auto. Već sam krenuo propuštati pješakinju na zebri kad sam vidio da se ovaj divljak ne planira zaustaviti, morao sam potrubiti, jer sam vidio da ona nije pogledala u desno, dakle nije ga vidjela. Vidi se na videu, već je stigla na njegovu stranu, pa se vratila... Pokupio bi je sigurno - rekao nam je.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nakon što sam prošao kružni, u retrovizoru sam vidio da i dalje divlja, pa pretjecanje po punoj liniji. Svima se može dogoditi da prođemo na debelo žuto ili manji prometni prekršaj, ali ovo? ovo je za zatvor, odmah sam ga prijavio policiji. Mogao bi na dijete naletjeti - ispričao nam je čitatelj.

Upit smo poslali i zagrebačkoj policiji koja nam je potvrdila kako je zadobila prijavu.

