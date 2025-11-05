Obavijesti

ŠOKANTNA SNIMKA Prolaznik poljubio meksičku predsjednicu u vrat, htio je uhvatiti za grudi

Poput svog prethodnika, bivšeg predsjednika Andreasa Manuela Lopeza Obdradora, i Sheinbaun želi održavati vezu s građanima. Ne odbija rukovanja, niti druženja, ali ovog je puta ipak jedna osoba pretjerala

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum iskoristila je sunčani utorak kako bi razgovarala i družila se s građanima na ulici u Mexico Cityju, piše Associated Press.

U tom trenutku joj je, nenadano, iza leđa prišao muškarac i počeo je pipati. Snimka se proširila društvenim mrežama, a muškarac je predsjednicu u jednom trenutku poljubio u vrat. Ostali okupljeni nisu se previše bazirali na to.

Nakon toga ju je počeo grliti i u jednom trenutku htio je primiti za grudi. Predsjednica nije obraćala previše pažnje na njega te ga je odgurnula.

Poput svog prethodnika, bivšeg predsjednika Andreasa Manuela Lopeza Obdradora, i Sheinbaun želi održavati vezu s građanima. Ne odbija rukovanja, niti druženja, ali ovog je puta ipak jedna osoba pretjerala.

