ŠOKANTNA SNIMKA! Rampa je u Zaprešiću spuštena, oni prolaze prije vlaka! Policija ima video

Piše Marta Divjak,
ŠOKANTNA SNIMKA! Rampa je u Zaprešiću spuštena, oni prolaze prije vlaka! Policija ima video
Foto: Čitatelj 24sata

Teško shvatljive scene iz Zaprešića. Nekoliko vozača zaobišlo je rampu. Koju sekundu kasnije naišao je putnički vlak

Zabilježen je još jedan primjer rizičnog i krajnje neodgovornog ponašanja u prometu, ovaj put u Zaprešiću- Kako se vidi na snimci koju nam je poslao čitatelj, dvojica vozača odlučila su ignorirati potpuno spuštenu rampu na željezničkom prijelazu, jasni znak da se približava vlak. Unatoč upozorenju, jedan automobil je zaobišao rampu, a samo nekoliko trenutaka kasnije isto je učinio i drugi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pružni prijelaz kod Zaprešića 01:17
Pružni prijelaz kod Zaprešića | Video: čitatelj/24sata

-  A čude se kad je nesreća... Odmah im uzet vozačke - poručio je ogorčeni čitatelj koji je svjedočio ovom događaju.

Snimku smo proslijedili policiji i zatražili komentar.

Zaobilaženje rampe nije samo prekršaj nego i životno opasna radnja koja nerijetko završava teškim posljedicama.

