Šokantne snimke: Zbog balona na glavi oboljeli su i dalje živi

Šokantne scene stižu iz Italije gdje broj zaraženih korona virusom svakim danom raste. U cijeloj državi već dva tjedna traju izvanredne mjere zaštite, ljudi su u karantenama kod kuće, a broj umrlih premašio je onaj iz Kine, čime je s više od 3400 preminulih Italija najpogođenija država svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Medicinsko osoblje bori se sa slučajevima kojih je na dnevnoj bazi zastrašujuće mnogo i preopterećeni zdravstveni sustav na sjeveru polako je pred kolapsom. Manjak je kreveta, oni najteže oboljeli pacijenti leže i po hodnicima jer nema dovoljno kapaciteta za sve.

Foto: screenshot/Sky News

- Kada pacijenti dođu u kritičnom stanju, kada dođe do komplikacija i to ne samo respiratornih problema, obzirom na godišnju dob i kompliciranost oboljenja, morate birati onog pacijenta koji ima više mogućnosti da preživi - rekla je iz Padove doktorica Nela Sršen.

Stoga je Sky News napravio videoprilog te svijetu obznanio koliko je situacija u Italiji uistinu teška. A ona to jest.

Tužne i šokantne snimke dolaze iz bolnice u Bergamu gdje pacijenti leže poredani uz bolnički zid sa zaštitnim balonima na glavi. To su oni najteže oboljeli s upalom pluća, čiji dišni sustav ne funkcionira kako treba, a baloni ih drže na životu. Baloni ih opskrbljuju većom količinom kisika od uobičajenog.

Foto: screenshot/Sky News

Foto: screenshot/Sky News

- Svaki dan na hitni bolnički prijem stigne nam između 50 i 60 pacijenata s ozbiljnom upalom pluća. Većina ih je toliko ozbiljna da mora primiti velike količine FI02 (koncentracija kisika u udahnutom volumenu) i kisika. Nikad u životu nisam bio pod ovolikim stresom, a ja sam naviknut na intenzivne situacije i odluke. Ljudi su u vrlo kritičnim situacijama i umrijet će bez liječenja - rekao je anesteziolog bergamske bolnice dr. Lorenzo Grazioli pa dodao:

- Kada dođete do ove točke shvatite da to nije dovoljno. Nas anesteziologa ovdje ima 100, radimo najbolje što možemo, ali to vjerojatno nije dovoljno.

Stanje na sjeveru Italije je kaotično i broj umrlih ne jenjava. Brojni preminuli zbog velike smrtnosti i potražnje ne mogu dobiti dostojan sprovod pa ih se odvodi u kapelice dok su dvije bolničke mrtvačnice i jedna na groblju već u potpunosti ispunjene mrtvačkim sanducima.

POGLEDAJTE VIDEOPRILOG SKYNEWSA: