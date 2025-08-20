Šokantne tvrdnje iz knjige: 'Sa 17 je bila Putinova ljubavnica'

Prema novoj knjizi 'The Tsar in Person. How Vladimir Putin Fooled Us All', kojom su autorski potpis Roman Badanin i Mikhail Rubin, pojavile su se šokantne tvrdnje o navodnoj vezi ruskog predsjednika i tada 17-godišnje Alise Harčeve.

Foto: east2west news

Kako piše The Sun, 2010. godine, povodom Putinovog 58. rođendana, objavljen je erotski kalendar pod nazivom “Happy Birthday, Mr. Putin!”, gdje je Alisa Harčeva bila označena kao “Miss April”.

Izrađen je navodno kao PR potez Kremlja za jačanje njegove „muževne“ slike pred predsjedničke izbore 2012.

Autori tvrde da je, uz kalendar, Putin dobio i podatke o sudionicama, te je izabrao Alisu.

Foto: east2west news

Ubrzo su je navodno počeli redovito pozivati u predgrađe Kremlja — otprilike svaka dva tjedna tijekom jedne godine. Navode se i druge intimne veze — za vrijeme tog perioda Putin je bio u braku s Ljudmilom, ali se istovremeno spominje i veza s gimnastičarkom Alinom Kabaevom (oko 2007.), za koju se tvrdi da je rodila njegove sinove.

Prema istraživačkoj organizaciji OCCRP, Baevskiy — poslovni čovjek s vezama u državnim ugovorima — navodno je Alisi 2015. prenio stan i podzemnu garažu na adrese u Moskvi.

Foto: east2west news

Alisa Harčeva danas ima 32 godine. Demantira da je stan dobila jer je bila povezana s Putinom.

- Nitko mi nikad nije postavio takva glupa pitanja - izjavila je, tvrdeći da je hipoteku za stan isplatila sama.

