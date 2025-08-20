Obavijesti

News

Komentari 0
PRIČA O ALISI

Šokantne tvrdnje iz knjige: 'Sa 17 je bila Putinova ljubavnica'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Šokantne tvrdnje iz knjige: 'Sa 17 je bila Putinova ljubavnica'
6
Foto: Profimedia

Priča o Alisi Harčevoj zvuči kao scenarij špijunskog trilera: mlada studentica, erotski kalendar kao poklon moćnom vođi, tajni sastanci u predsjedničkoj rezidenciji i luksuzne nekretnine koje je dobila

Prema novoj knjizi 'The Tsar in Person. How Vladimir Putin Fooled Us All', kojom su autorski potpis Roman Badanin i Mikhail Rubin, pojavile su se šokantne tvrdnje o navodnoj vezi ruskog predsjednika i tada 17-godišnje Alise Harčeve.

Alisa Kharcheva
Foto: east2west news

Kako piše The Sun, 2010. godine, povodom Putinovog 58. rođendana, objavljen je erotski kalendar pod nazivom “Happy Birthday, Mr. Putin!”, gdje je Alisa Harčeva bila označena kao “Miss April”.

Izrađen je navodno kao PR potez Kremlja za jačanje njegove „muževne“ slike pred predsjedničke izbore 2012. 

Autori tvrde da je, uz kalendar, Putin dobio i podatke o sudionicama, te je izabrao Alisu. 

Alisa Kharcheva
Foto: east2west news

Ubrzo su je navodno počeli redovito pozivati u predgrađe Kremlja — otprilike svaka dva tjedna tijekom jedne godine. Navode se i druge intimne veze — za vrijeme tog perioda Putin je bio u braku s Ljudmilom, ali se istovremeno spominje i veza s gimnastičarkom Alinom Kabaevom (oko 2007.), za koju se tvrdi da je rodila njegove sinove.

Prema istraživačkoj organizaciji OCCRP, Baevskiy — poslovni čovjek s vezama u državnim ugovorima — navodno je Alisi 2015. prenio stan i podzemnu garažu na adrese u Moskvi.

Alisa Kharcheva
Foto: east2west news

Alisa Harčeva danas ima 32 godine. Demantira da je stan dobila jer je bila povezana s Putinom. 

- Nitko mi nikad nije postavio takva glupa pitanja - izjavila je, tvrdeći da je hipoteku za stan isplatila sama.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025