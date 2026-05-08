PODNIJETA JE ŽALBA

ŠOKANTNO Nožem ubo dijete u parku u Zagrebu, sudac ga pustio da se brani sa slobode

Piše 24sata,
24SATA Zagreb: Park u kojem se dogodio pokušaj ubojstva maloljetnika u Gajnicama

Tužiteljstvo sumnja da je 23-godišnjak pokušao ubiti dječaka nakon ranijih sukoba, ali sudac istrage odbio je zahtjev za istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu otvorilo je istragu protiv 23-godišnjaka kojeg sumnjiče za pokušaj ubojstva maloljetnika u zagrebačkom parku. Iako je tužiteljstvo tražilo istražni zatvor, sudac istrage odlučio ga je pustiti da se brani sa slobode. Na takvu odluku odmah je podnesena žalba. Prema sumnjama istražitelja, incident se dogodio 27. travnja u večernjim satima na području Zagreba, gdje se u parku okupilo više osoba zbog ranijih sukoba i neriješenih nesuglasica. Tužiteljstvo navodi kako je osumnjičeni tijekom sukoba mahao nožem i prijetio okupljenima, nakon čega je, prema sumnjama, prišao maloljetniku rođenom 2008. godine s leđa te ga ubo nožem.

Napadnuti dječak zadobio je tešku tjelesnu ozljedu zbog ubodne rane u leđa.

Nakon ispitivanja 23-godišnjaka, zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora. Kao razloge su naveli mogućnost utjecaja na svjedoke i opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

No sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odbio je njihov prijedlog i osumnjičenika pustio na slobodu.

Tužiteljstvo se s tom odlukom nije složilo te je podnijelo žalbu.

