Odvratno: Nemoćnog mladića brutalno tuku i traže novac...

Snimka premlaćivanja i iživljavanja nad mladićem širi se društvenim mrežama, a istražuje ju i policija. Iz boksačkog kluba Leonid kažu da je na snimci njihov član koji se ovim činom automatski izbrisao iz kluba

<p>Snimka brutalnog premlaćivanja i zlostavljanja mladića iz Kaštela u nedjelju ujutro dignula je javnost na noge. Sramotno iživljavanje petorice mladića nad nemoćnim momkom, od kojega traže novac stigla je i do PU splitsko-dalmatinske iz koje zasad samo doznajemo da znaju za snimku koja je preplavila internet. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, kratko nam kažu, a o rezultatima istrage će izvijestiti javnost.</p><p><strong>ŠOKANTNA SNIMKA:</strong></p><p>Nasilnici su izabrali žrtvu koja je fizički slabija, nemoćna i to iskorištavaju na najodvratniji način. Kako je razvidno iz snimke, dvojac napada mladića, dvoje stoje po strani dok jedan snima iživljavanje. Snimljena su dva videa, a očito je da su od nesretnog mladića tražili novac. U napadu su najžešći mladić u narančastim hlačama i dugokosi momak koji su žrtvu udarali i nogama i šakama.</p><p>- Šta se mora dogodit ovi put? El triba? Ka Uskok kad uđe u kuću? El triba? Il poskok? - pita dugokosi mladića vidno preplašenog nakon što su ga okružili.</p><p>Čekaj, kad ćeš s parama? - pita ga drugi.</p><p>Čekaj tribam vidit koga pitat – kaže momak spominjući posao na što ga jedan od napadača udara po glavi. Dio razgovora se potom ne čuje zbog zrakoplova.</p><p>Žrtva se pokušava zaštititi, diže ruke što je razbjesnilo dodatno napadače.</p><p>- Spusti ruku – naređuju mu na što žrtva govori da će nekoga pitati...</p><p>- Ajde pitaj da ne bi dobio šakom u glavu – govore mu, nakon čega se uključuje dugokosi mladić opet ga upozoravajući da spusti ruku dok s njim priča. Guraju ga u zid. Žrtva se pravda.</p><p>- Neću nikoga tuć, neću nikoga tuć – govori im prestrašeno.</p><p>- Spuštaj ruke! - viče mu dugokosi, a potom ga drugi pokušava dohvatiti kružno nogom u glavu. Udaraju ga nogom u vrat. Mladić pada na pod, drži se za glavu.</p><p>- Pare, kad ćeš vratit – opet ga pitaju na što žrtva pita koji je dan, a oni ga ismijavaju.</p><p>- Dajte mi bogati neki rok – pita ih.</p><p>- Imaš dva dana – govore mu.</p><p>- Ajde potrudi se svim silama. Za dva sata da si donija dvi ljade kuna - govore mu dok ga šamaraju po glavi i nogom udaraju dok on bespomoćno pada u grmlje. Nakon toga ekipa se razilazi.</p><h2>Isti tren se sam isključio iz kluba</h2><p>Iz boksačkog kluba Leonid na Facebooku su napisali kako se pojavila snimka te da je na njoj njihov sada bivši član.</p><p>Isti trenutak kada samo saznali da je naš bivši član na snimci, automatizmom se sam isključio, osuđujemo svaki oblik nasilja i svaki član odgovara za sebe i svoje postupke, i ponavljamo još jednom, osuđujemo svaki oblik nasilja. </p><p>Hvala, i ovo je automatski upozorenje za sve članove kluba da kod nas u našem klubu ne trpimo i osuđujemo ovakve postupke. Tolerancija na nasilje je apsolutna nula.</p><p><em>Uskoro više</em></p>