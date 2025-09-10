Obavijesti

News

Komentari 1
NA DVIJE STOLICE

Sokol: Nema EU za Beograd dok ne odustanu od Velike Srbije

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Sokol: Nema EU za Beograd dok ne odustanu od Velike Srbije
Foto: M.LAHOUSSE

Sokol upozorava: Srbija pod Vučićem autokratska, velikosrpska ideologija u oporbi! Traži da Beograd prekine s hegemonijom za EU pristup

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koja se održava u Strasbourgu zastupnici su raspravljali o stanju u Srbiji. U raspravi je sudjelovao i hrvatski zastupnik, doc. dr. sc. Tomislav Sokol. Govoreći na plenarnoj sjednici, Sokol je istaknuo da je Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića autokratska država te je upozorio da je velikosrpska ideja prisutna i u redovima oporbe.

 - Srbija pod vlašću Vučića je autokratska država. To je režim koji je preuzeo medije, ugušio slobodu izražavanja i pretvorio javnu sferu u instrument vlastite propagande. Europska politika udovoljavanja Beogradu pokazala se promašajem. Srbija godinama vodi politiku sjedenja na dvije stolice, deklarativno teži članstvu u EU, a istodobno održava posebne odnose s Rusijom i provodi hegemonistički projekt 'srpskog sveta - rekao je Sokol. Naglasio je posebnu ulogu Crkve.

ŽESTOKO GA ISPROZIVALI Eurozastupnici: 'Bruxelles ne smije Vučiću nuditi mrkve da bi on davao batine građanima'
Eurozastupnici: 'Bruxelles ne smije Vučiću nuditi mrkve da bi on davao batine građanima'

 - Problemi Srbije dublji su od Vučića. Srpska pravoslavna crkva i velik dio intelektualne elite glavni su tvorci i širitelji velikosrpske ideologije. Najbolje se to vidi u Crnoj Gori, u kojoj se pokušava uništiti crnogorski identitet i ponovno svesti ovu zemlju na privjesak Beograda - dodao je. Objasnio je što Srbija mora učiniti da ima podršku EU.

 - Ako oporba u Srbiji doista želi europsku podršku, mora se jasno i nedvosmisleno ograditi od takve politike. Vidovdanski prosvjed pokazao je da je velikosrpska ideja itekako prisutna i u redovima oporbe , a to je nešto što Europa ne može prihvatiti. Ovakvoj Srbiji nije mjesto u Europskoj uniji. Sve dok se Beograd konačno ne odrekne velikosrpske politike prema susjedima, vrata EU za Srbiju moraju ostati zatvorena - kazao je Sokol.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ruski diplomat: 'Nema dokaza da su to naši dronovi'. U Varšavi se spominjao i Članak 4. NATO-a
DRAMA NA NEBU

Ruski diplomat: 'Nema dokaza da su to naši dronovi'. U Varšavi se spominjao i Članak 4. NATO-a

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025