Sokol: Neki ljudi zaboravljaju da su nekad bili na listi HDZ-a

Tomislav Sokol (37) u HDZ-u je od 2004., doktorirao je na katoličkom sveučilištu Leuven u Belgiji, napisao niz znanstvenih i stručnih radova, uglavnom na EU teme, dobio dvije dekanove nagrade. Bio je pomoćnik ministra za znanost i obrazovanje, studentski predstavnik u vijeću pravnog fakulteta...



Upitali smo ga kako će se Europski parlament nositi sa sve većim brojem desnoradikalnih zastupnika, koji će oslabiti dominaciju tradicionalnih stranaka, pučana, narodnjaka i socijaldemokrata.

-Europska pučka stranka, čiji su praoci osnovali EU pedesetih godina na demokršćanskim i narodnjačkim načelima, ostat će i dalje dominantna ali kako u EU parlamentu nikad nijedna opcija nije mogla sama odlučivati, tu će morati biti razgovora, pregovora i dogovora - rekao nam je Sokol.

- Tu će se pojaviti distinkcija i na europskoj i na hrvatskoj razini, između ozbiljnih stranaka, onih koje imaju rezultate, i demagoga. HDZ ima rezultate: 96.000 radnih mjesta više nego što je bilo na početku mandata, 14 milijardi kuna povučeno je iz EU proračuna više no što je u njega uplaćeno. Takve rezultate imaju ozbiljne stranke, za razliku od onih koje govore ono što dio stanovništva želi čuti, ali ništa ne mogu ispuniti - kazao je.

Prema britanskim anketama, na izborima za EU parlament vodi Nigel Farrage, jedan od ključnih režisera Brexita, velike britanske geopolitičke tragedije.

- Što se tiče Nigela Farragea, na njegovom se primjeru jasno vidi što se događa kad laži uhvate maha, kakva se cijena plaća. Količina izrečenih laži u kampanji za Brexit bila je zapanjujuća. Podsjetio bih tko je u vrijeme kampanje za izlazak pozivao Britaniju da ostane u Uniji. Bio je to Viktor Orban. EU je apslutno dobar okvir za sve države. Razlozi za ostanak su jači od razloga za izlazak a Velika Britanija je dobar primjer kako stvari mogu krenuti u krivo" kaže Sokol, i dodaje: "Britanija uglavnom zna što ne želi ali ne zna što želi, to je temeljni problem opregovora o izlasku - dodao je.

Govoreći o hrvatskoj kampanji za EU izbore, koja je skoro nevidljiva a obilježavaju je - blago rečeno - egzibicionisti i performeri, kaže:

- Obišli smo sve županije, neke i dva puta, objasnili ljudima koja im sredstva i gdje stoje na raspolaganju, dobili od njih feedback. To je ono zbog čega smo mi u politici, da nešto možemo doprinijeti građanima.

Na pitanje čega bismo se mi odrekli da izađemo iz EU, kaže:

-Mi smo na raspolaganju u ovih sedam godina imali 10,7 milijardi eura; zatekli smo 9 posto ugovorenih sredstava, sad imamo 65 posto, imat ćemo do kraja 2023. blizu sto posto. Oko 80 posto javnih investicija u Hrvatskoj trenutno dolazi iz europskih fondova! To su vrlo jaki rezultati, mi ćemo se za to boriti i dalje ali za to trebate biti jaka stranka a ne performeri.

Na pitanje što će biti ako dobiju četiri mandata a što ako dobiju pet – jer se EU izbori doživljavaju kao plebiscit o Plenkovićevoj politici, Sokol je kazao: „Ne bih špekulirao: cilj je pet mandata, HDZ je najjača stranka što se najbolje vidi po razlici između naše i drugih kampanja. Ovo nije lista Andreja Plenkovića, Karla Resslera ili Tomislava Sokola, svi smo mi predloženi od baze, od naših organizacija. Iza ove liste stoji stranka.“ O odnosima u stranci, pak, govori rezervirano."Miro Kovač nije se prosvjedno povukao s liste, kao ni Davor Ivo Stier" kaže Sokol.

Crkva podržava dio ljudi poput Marijane Petir, Ruže Tomašić ili Mosta, Na prostoru desnog centra velika je gužva. Sokol ne misli da Crkva podržava Plenkovićeve rivale.

- Ne bih rekao da postoji konkurencija a Crkva se ne miješa izravno u političke procese i tako treba i ostati. Neke stranke i kandidati, najčešće radi osobnih ambicija koje nisu do kraja realizirane, žele ući u prostor HDZ-a ali to im neće uspjeti: HDZ je demokršćanska i narodnjačka stranka, državotvorna je od početka. Mi se demokršćanstva ne sramimo i iza toga stojimo, a što se tiče nečijih želja... puno je tu lidera koji misle da su bogomdani ali sačekajmo rezultat izbora... Na listi HDZ -a sad su isključivo članovi HDZ-a i oni će provoditi politiku tijela ove stranke. Neki ljudi koji naglašavaju svoje dosege zaboravljaju da su bili na listi HDZ-a - kaže Sokol.



Sokol nam je rekao da ne zna na koji je to „tumor“ kojega "treba odstraniti" Gordan Jandroković mislio prošlog tjedna. Zadržao se na ocjeni kako nadležna tijela moraju obaviti svoj posao po zakonu „ako je bilo kakvih protuzakonitih djelovanja“. Također nije konkretno prokomentirao i nastup predsjednika Sabora prema Nikoli Grmoji, u kojemu je koristio teške riječi.