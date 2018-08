Sonus festival okupio posjetitelje iz čak 65 zemalja svijeta

Iako većinu posjetitelja koju zadnjih nekoliko godina na Sonusu čine gosti iz Njemačke, Italije, Francuske, Velike Britanije, skandinavskih zemalja, Južne Amerike, Srednjeg Istoka, Japana, Rusije, ove godine festival bilježi porast gostiju iz SADa i Australije što je veliki uspjeh za ovaj po veličini, srednje velik festival na hrvatskom otoku Pagu.

Foto: Ruben Schmitz

Posjetitelji su ove godine, osim 5 dana i 5 noći u klubovima Papaya, Aquarius i Kalypso, mogli uživati i u nultom danu festivala koji se po prvi put održao u klubu Noa na plaži Zrće.

Na Sonusu je ove godine nastupilo više od 60 imena svjetske elektroničke scene: Solomun, Maceo Plex, Marco Carola, Loco Dice, Sven Väth, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, The Martinez Brothers b2b Jamie Jonesom, Pan-Pot, Amelie Lens, Jackmaster, Adriatique, Âme DJ, Dixon, Peggy Gou, Rødhåd, Charlotte De Witte, Adam Beyera, Recondite, Stephan Bodzin live, Joseph Capriatti, Butch, Chris Liebing, Praslesh, Rhadoo, Tale Of Us, Boris Brejcha, Nastia, Eats Everything, Len Faki, “Fuse” kolektiv – Enzo Siragusa, Archie Hamilton i mnogi drugi, kao i naše regionalne snage – Valentino Kanzyani, Mariano Mateljan, Marina Karamarko, Andrea Ljekaj, Ian F, Kristijan Molnar, Felver, Groovyman i Yesh.

Foto: Raffani-Andrea

Tijekom festivala održano je pet boat partija na kojima su posjetitelji plovili Jadranskim morem i pod otvorenim nebom uživali u višesatnoj vožnji i odličnoj glazbi, ali osim toga održana su i dva afterpartija, u uorak uz Dixona i Richie Hawtina, a u petak tradicionalni koji je trajao do predvečer uz Ricarda Villalobosa, Rhadooa, Sonju Moonear i Digbyja.

Festival je zatvoren partijem u petak navečer u poznatom novaljskom klubu Cocomo uz “Keep On Dancing” ekipu sa Ibize.

Sonus je još jednom dokazao zašto je omiljena destinacija ljubitelja techno i tech-house glazbe iz cijelog svijeta i s razlogom odabran jednim od 10 najboljih svjetskih festival u kolovozu.

Foto: ANTONIO HANT CORALLO

Za sve slijedeće evente od strane organizatora Sonus festivala, pratite društvene mreže:

Facebook

Instagram

Tema: Promo sadržaj