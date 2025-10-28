Sori, krivo smo brojali: HDZ je priznao da su donijeli Zakon o kaznenom postupku sa 75 ruku!

Nakon što je stranka Možemo! najavila da će Ustavnom sudu predati potpise zastupnika za pokretanje ocjene ustavnosti Zakona o kaznenom postupku (ZKP), iz HDZ-a su potvrdili da je došlo do proceduralne pogreške. Zakon, iako se o njemu glasovalo, nije donesen.

Na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru, zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) istaknula je kako se radi o organskom zakonu kojim se razrađuju temeljna prava i slobode građana, te da za njegovo donošenje treba kvalificirana većina od najmanje 76 zastupnika.

- Zakon nije izglasan. ZKP je dobio samo 75 ruku, što znači da nije postojala natpolovična većina potrebna za njegovo usvajanje - rekla je jutros Benčić, dodavši da su pričekali službenu objavu rezultata glasanja na mrežnim stranicama Sabora.

Nedugo nakon toga, oglasio se i HDZ, priznajući da je došlo do omaške.

- Neosporivo je da je došlo do pogreške prilikom izglasavanja Zakona o kaznenom postupku, omaškom stručnih službi Sabora. Radi se o zakonu s organskom snagom, za koji je potrebno 76 glasova, a on je usvojen sa 75 glasova - izjavio je Nikola Mažar iz Kluba zastupnika HDZ-a.

Mažar je pojasnio da je, nakon što je pogreška utvrđena, predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije potpisao zakon, zbog čega on nije stupio na snagu.

- Nije došlo ni do donošenja zakona. Sukladno Poslovniku, nakon isteka tri mjeseca isti će zakon ponovno doći na dnevni red, proći će čitanja i rasprave te dobiti potrebnu većinu. U Saboru donosimo stotine zakona, i moguće su ovakve omaške. Nikakvi pravni učinci nisu proizvedeni - dodao je Mažar, zaključivši da je parlamentarna većina stabilna.