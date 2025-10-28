Obavijesti

News

Komentari 10
AJMO SVE ISPOČETKA

Sori, krivo smo brojali: HDZ je priznao da su donijeli Zakon o kaznenom postupku sa 75 ruku!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Sori, krivo smo brojali: HDZ je priznao da su donijeli Zakon o kaznenom postupku sa 75 ruku!
Zagreb: Sabor izglasao ponovno uvođenje vojnog roka | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nije došlo ni do donošenja zakona. Sukladno Poslovniku, nakon isteka tri mjeseca isti će zakon ponovno doći na dnevni red, proći će čitanja i rasprave te dobiti potrebnu većinu, rekli su iz HDZ-a

Nakon što je stranka Možemo! najavila da će Ustavnom sudu predati potpise zastupnika za pokretanje ocjene ustavnosti Zakona o kaznenom postupku (ZKP), iz HDZ-a su potvrdili da je došlo do proceduralne pogreške. Zakon, iako se o njemu glasovalo, nije donesen.

Na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru, zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) istaknula je kako se radi o organskom zakonu kojim se razrađuju temeljna prava i slobode građana, te da za njegovo donošenje treba kvalificirana većina od najmanje 76 zastupnika.

ŠALJE GA NA OCJENU Benčić: Zakon o kaznenom postupku izglasan je sa 75 umjesto 76 ruku! Nije ustavan
Benčić: Zakon o kaznenom postupku izglasan je sa 75 umjesto 76 ruku! Nije ustavan

- Zakon nije izglasan. ZKP je dobio samo 75 ruku, što znači da nije postojala natpolovična većina potrebna za njegovo usvajanje - rekla je jutros Benčić, dodavši da su pričekali službenu objavu rezultata glasanja na mrežnim stranicama Sabora.

Nedugo nakon toga, oglasio se i HDZ, priznajući da je došlo do omaške.

- Neosporivo je da je došlo do pogreške prilikom izglasavanja Zakona o kaznenom postupku, omaškom stručnih službi Sabora. Radi se o zakonu s organskom snagom, za koji je potrebno 76 glasova, a on je usvojen sa 75 glasova - izjavio je Nikola Mažar iz Kluba zastupnika HDZ-a.

PLAN Vlada postavila pet strateških ciljeva za suzbijanje nezakonitih migracija do 2030. godine
Vlada postavila pet strateških ciljeva za suzbijanje nezakonitih migracija do 2030. godine

Mažar je pojasnio da je, nakon što je pogreška utvrđena, predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije potpisao zakon, zbog čega on nije stupio na snagu.

- Nije došlo ni do donošenja zakona. Sukladno Poslovniku, nakon isteka tri mjeseca isti će zakon ponovno doći na dnevni red, proći će čitanja i rasprave te dobiti potrebnu većinu. U Saboru donosimo stotine zakona, i moguće su ovakve omaške. Nikakvi pravni učinci nisu proizvedeni - dodao je Mažar, zaključivši da je parlamentarna većina stabilna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'
VELIKA TUGA U SLOVENIJI

Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'

Muškarac osumnjičen da je do smrti tukao Aleša, pred sucem istrage je negirao zločin. Policija nastavlja s istragom...
SKUPA IGRAČKA Kod Otočca je razbio Lambo! Šteta 100.000 €!
POGLEDAJTE FOTKE

SKUPA IGRAČKA Kod Otočca je razbio Lambo! Šteta 100.000 €!

Iz policije kažu kako je mladić uslijed neprilagođene vožnje udario u zaštitnu ogradu. Nema ozlijeđenih osoba...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025