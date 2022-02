Većina brzih antigenskih testova ne može potvrditi novu varijantu omikrona kao što to može PCR test, rekao je epidemiolog Zvonimir Šostar iz NZJZ-a dr. Andrija Štampar u HRT-ovom Studiju 4. Smatra kako ne treba prestati brze antigenske testove potvrđivati PCR testovima.

- Osnovni omikron brzi antigenski test će pratiti. Koliko znam, Vlada je nabavila najkvalitetnije brze testove. Vjerojatno će se i njima detektirati novu varijantu, ne možemo još sa sigurnošću reći. Ali pri tome treba biti oprezan. Kolega Capak inzistira da se paralelno radi i BAT i PCR kako bi se kvalitetno mogao pratiti novi soj - rekao je Šostar.

- Ono što bi trebalo promijeniti je način praćenja kontakata. Ljudi se iscrpljuju, i fizički to ne mogu izdržati. Mislim da bi COVID trebalo početi pratiti kao gripu - najprije tzv. 'traceing', a zatim on polako gubi smisao - dodao je.

U Hrvatskoj je do danas sekvenciranjem dokazano pet uzoraka pozitivnih na podvarijantu omikrona BA.2, i Šostar kaže kako se dovoljno ne zna ni o BA.1 varijanti.

- Nova varijanta omikrona dominantna je u Danskoj, a u SAD-u je njome zaraženo 10 posto pozitivnih. Ona je puno zaraznija i nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti - kazao je.

Naglasio je kako u Zavodu nemaju puno vremena za sekvencioniranje, ali znaju da će se ljudi zaraziti. Jedino što možemo je cijepiti se i pridržavati se mjera, kažu.

- Postotak pozitivnih testova u Zavodu je katastrofalan već neko vrijeme. U mjesec i pol ne pada ispod 50 posto, a zadnjih mjesec dana kreće se od 60 do 70% testiranih, naglasio je Šostar. Smatra da zbog toga u pitanje nije dovedeno samotestiranje, jer je bolest preozbiljna. Umire se i naježim kad vidim brojeve preminulih, kazao je.

Da je broj pozitivnih testova veći i Splitsko-dalmatinskoj županiji potvrdio je i Rađa. Od dana do dana taj broj iznosi od 50 do 75 posto. To je, kaže - pokazatelj da dosta pozitivnih osoba izmiče sustavu i one šire zarazu dalje.

Novi soj, kraj pandemije?

- Novi soj mogao bi biti početak kraja pandemije u varijanti brzog širenja. Međutim, strah me posljedica - obzirom na broj cijepljenih. Imam osjećaj da će brzo širenje virusa dovesti do kraja pandemije, ali sa posljedicama i velikim brojem umrlih. To su sve nečiji očevi i majke, i žalosti me da prolazimo svakodnevno ne obazirući se da 50 i više ljudi umire - i da su to ljudi koji nisu trebali umrijeti - naglasio je Rađa.

- Ono što nam daje nadu da bi ovo do ljeta moglo biti gotovo je to da će biti dovoljan broj oboljelih i cijepljenih - ali pitanje je koju ćemo cijenu za to platiti, zaključio je Šostar.