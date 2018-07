"SP nisu kraljevski dvori i nisam 'iskočila' iz protokola"

Hrvatska i Rusija su od listopada prošle godine pa do sada riješile nekoliko važnih problema, od uloge Sberbanke u postupku sanacije Agrokora do zagađenja zraka u Slavonskom Brodu, postigavši napredak u odnosima dviju zemalja kao "solidnu osnovu" za njihov daljnji razvoj, izjavila je u četvrtak predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u razgovoru za Dnevnik HRT-a, potvrdivši da se s ruskom stranom razgovara o uzvratnom posjetu predsjednika Vladimira Putina Zagrebu.

Grabar-Kitarović je bila u službenom posjetu Rusiji u listopadu 2017. kada ju je Putin ugostio u crnomorskom ljetovalištu Sočiju, a razgovarali su i na marginama netom održanog Svjetskog kupa u nogometu.

"Od mog službenog posjeta Rusiji u listopadu pa do razgovara na marginama Svjetskog prvenstva u nogometu, zaključili smo da smo tijekom tog razdoblja riješili nekoliko problema koji su tada postojali: od uloge Sberbanke u postupku sanacije Agrokora do zagađenja zraka u Slavonskom Brodu. Zaključili smo da smo postigli dobar napredak i da je to solidna osnova da krenemo dalje", kazala je predsjednica.

Što se uloge Sberbanke tiče u slučaju Agrokora, kazala je da je predstavnici te ruske banke od samog početka uvjeravaju da su njihove namjere najbolje.

"Njima je naravno u cilju vratiti novce koje su uložili u Agrokor, ali mimo toga, žele da to bude jedna od najuspješnijih europskih kompanija, da se posebno vodi briga o svim dobavljačima, svim ostalim tvrtkama, a meni je to iznimno bitno kada se radi o tvrtkama vezanim u Slavoniju", pojasnila je Grabar-Kitarović

Po njezinom mišljenju, kroz taj proces bi se mogla stimulirati i nekakva područja gospodarstva kao što je proizvodnja i izvoz govedine te da se tu ne radi samo o sanaciji Agrokora, već i utjecaju te sanacije na hrvatski izvoz u Rusiju.

Također je potvrdila da dvije strane razgovaraju o uzvratnom posjetu predsjednika Putina, koji ovisi o rasporedu ruskog predsjednika i njezinom osobnom rasporedu, ali da on nije upitan.

"Mislim da to uopće nije u pitanju. Dogodit će se kad se dogovorimo o agendi sastanka i rasporedu", kazala je Grabar-Kitarović.

Govoreći o Rusiji kao svjetskoj sili, kazala je da Hrvatska podržava taj "dvotračni" pristup Europske unije i NATO-a da se, u jednu ruku, inzistira na poštivanju međunarodnog prava u koji ulazi državni suverenitet, teritorijalni integritet i politička neovisnost svake države, ali se isto tako uvažava činjenica da se bez Rusije ne mogu riješiti goruća svjetska pitanja, poput krize u Siriji koja, kroz pojačane migrantske valove, utječe i na Hrvatsku.

"Rusija je također važan igrač na području jugoistoka Europe i ono što je meni bitno jest osigurati da Ruska Federacija u potpunosti podržava cjelovitost BiH, njezin integritet i njen europski put", istaknula je predsjednica.

Kada je riječ o Hrvatskoj, nastavila je, želimo napraviti najbolje za naše vlastito gospodarstvo koje u sustavu sankcija jednim dijelom trpi, ali moramo naći one proizvode koji se mogu izvoziti izvan režima sankcija.

Predsjednica smatra da Agrokoru, tvrtki kojom će velikim dijelom upravljati ruska Sberbanka i VTB, treba "osigurati odgovarajuću poziciju na ruskom tržištu".

"Očekujem komemoraciju u Jasenovcu u duhu zajedništva"

Na pitanje o posjetu izraelskog predsjednika Reuvena Rivlina, s kojim je u ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac odala pijetet ubijenim Židovima, Srbima, Romima i Hrvatima koji su bili protivnici režima NDH, te činjenici da već tri godine židovska zajednica nije dio državne komemoracije, predsjednica je odgovorila da joj je "žao da su službene komemoracije kamen spoticanja" i izrazila nadu da će sljedeća komemoracija biti u duhu zajedništva.

"Žao mi je da su službene komemoracije kamen spoticanja, na njima obično ne sudjelujem jer je za mene Jasenovac jedno emotivno mjesto i, kao što sam jučer rekla, a to se možda osjetilo u mom glasu, pogotovo na početku govora, volim se pokloniti žrtvama u tišini", kazala je predsjednica.

"Nadam se da će sljedeća komemoracija biti u duhu zajedništva u državi, da svi zajedno organiziramo tu komemoraciju. Onda sam se i ja spremna pridružiti jednoj takvoj komemoraciji u cilju nacionalnog jedinstva kako bismo odali dostojnu počast svim žrtvama Jasenovca", poručila je Grabar-Kitarović.

Pritom je ponovila da potpunosti osuđuje bilo kakve manipulacije brojem žrtava Jasenovca.

"Ali pokloniti se onima koji su tu stradali i odati suosjećanje njihovim obiteljima i svima koji su se s time morali nositi, mislim da je to dostojno svakog čovjeka", kazala je predsjednica.

"Proslava srebra u Hrvatskoj prošla je besprijekorno"

Neizostavno pitanje je bilo i njezino "srčano" navijanje za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom kupu u Rusiji nakon kojeg je primila je preko 70 zahtjeva za intervju iz cijelog svijeta.

"Nisam očekivala da će to naići na takav odjek, ali isto tako bilo bi licemjerno reći da mi nije drago da se to dogodilo i da se to prepoznalo", rekla je predsjednica i dodala da ljudi od političara traže da pokažu i mane i vrline, ali "da prije svega osjete da respektiramo ljude".

Osvrnula se i na svoj odlazak u svlačionicu, što su joj u domaćoj javnosti neki zamjerili i ocijenili neprimjerenim, objasnivši da je "to jedino mjesto gdje vi možete vidjeti igrače i čestitati im na pobjedi ili ih eventualno utješiti ako nije došlo do pobjede".

"To je jedini način na koji ja kao predsjednica mogu doći i reći im: poštujem vas i čestitam, dečki odradili ste sjajan posao za Hrvatsku. I to prepoznaje cijeli svijet", kazala je predsjednica.

Na pitanje o tome je li trebala ipak biti umjerenija i je li malo 'iskočila iz protokola', objasnila je da mora razjasniti dvojbu u Hrvatskoj kada je riječ o protokolu.

Kazala je da se više ne radi o kraljevskim dvorima na kojima vlada vrlo strogi protokol te da je i kod britanske kraljice Elizabete važno samo da se ne nosi crna boja, za koju bi kod nas rekli da je najprimjerenija kod protokolarnih događaja, jer je to kod njih primjereno za korotu.

"Protokol se prije svega odnosi na one koji su u izaslanstvu državnika, a državnici su ti, od okrunjenih glava do predsjednika država i vlada, koji kreiraju moderni protokol. Više ne postoje nikakva ograničenja, osim jednog jedinog - ne uvrijediti domaćina ili gosta na bilo koji način. Paziti na eventualno kulturološke razlike ili religiozne senzibilnosti", objasnila je Grabar-Kitarović, dodavši da je mimo toga, na nogometnoj utakmici dopušteno ponašati se opušteno.

"Većina svijeta, više od 80 posto reakcija je bila pozitivna, bilo je tu malo i lažnih vijesti, "fake news", i dobrih i loših. Nismo reagirali jer obično ne šaljemo demantije iz ovog ureda, ali sve u svemu bilo je vrlo pozitivno", kazala je i odbacila tvrdnje da je ukrala 'show' reprezentativcima.

"To je jednostavno bila sinergija. Da nije bilo njih, ne bi bilo prilike da ja izađem na taj teren ili da me uopće primijete u publici", dodala je.

Kazala je da su igrači nakon poraza u finalu protiv Francuske bili tužni, dok nisu shvatili što znači osvojiti svjetsko srebro i osvojiti srca svijeta.

"Uz pomoć predsjednika Macrona i Putina i predsjednika Fife Giannija Infantina malo smo podigli raspoloženje", kazala je.

Ustvrdila je da je, bez obzira na neke komentare stranih medija, proslava u Zagrebu prošla "besprijekorno".

"Pola milijuna ljudi na dočeku i bez nijednog incidenta. Policija je bila opuštena i to svijetu ostavlja dojam jedne sigurne države gdje policija ne očekuje incidente i vjeruje ljudima. To smo odradili na najbolji mogući način i moramo biti ponosni i na reprezentaciju i navijače na stadionima", kazala je Grabar-Kitarović u razgovoru za HRT.

"Za drugi mandat ima još vremena; neka prođu izbori za Europski parlament"

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u četvrtak u razgovoru za Dnevnik HTV-a da za odluku o drugome mandatu još ima vremena, a na pitanje kad se ona može očekivati, odgovorila je da je prerano i da treba pustiti da prođu izbori za Europski parlament.

Predsjednica je pritom poručila da nije u kampanji za drugi mandat i da o tome nije razmišljala jer bi se u suprotnom više suzdržavala u Rusiji, gdje je svim srcem navijala za Hrvatsku na Svjetskome nogometnom prvenstvu.

"Nisam u kampanji za drugi mandat, o tome nisam razmišljala. Uz našu reprezentaciju bila sam svim srcem. Da sam razmišljala o kampanji i nekakvim političkim posljedicama, možda bih se puno više suzdržavala u Rusiji i svjesno bih išla na to da ne izazovem nikakve dvojbe u hrvatskom društvu", rekla je hrvatska predsjednica odgovarajući na pitanje hoće li nastaviti raditi u drugom mandatu i je li u kampanji.

Poručila je da u posljednje malo više od tri i pol godine čini ono što je rekla ljudima, a to je da će biti jedna od njih, da će biti njihov glas i predsjednica svih hrvatskih državljana.

O odnosu s Vladom, prema kojoj je, kako je primijećeno, bila dosta kritična i s kojom je imala oprečna mišljenja, predsjednica je rekla kako ne može isključiti da je bila kritična prema nekim njezinim potezima, ali je većina njezinih kritika bila usmjerena na posljednjih 25 godina jer, dodala je, Vlada ne može u godinu i pol svojega mandata biti kriva za procese koji se događaju godinama.

No, od Vlade očekuje veću sinergiju i brže donošenje odluka. Očekuje također da se na krilima optimizma koji se javio nakon Svjetskoga nogometnog prvenstva u Rusiji ne pusti da se taj optimizam raspline, nego da sjednu za stol i razgovaraju kako to iskoristiti u promociji hrvatskoga gospodarstva i investicija u Hrvatsku te svega onoga što je Hrvatska. Napomenula je da Hrvatska nisu samo nogometaši jer - kad je riječ o sportu - ima puno drugih sportova i sportaša, poput vaterpolista. Tu je uključila i osobe s invaliditetom, koje također ostvaruju sjajna odličja te mlade sudionike Olimpijade znanosti, inovatore i poslovne ljude.

Za odluku Europskog suda u Luxembourgu, prema kojoj Mađarska nije smjela ignorirati europski uhidbeni nalog za direktora MOL-a Zsolta Hernadija, hrvatska predsjednica je rekla kako ne komentira sudske odluke niti se miješa u pitanje pravosuđa.

Kad je riječ o reakciji Mađarske, na njima je da o tome odluče, rekla je Grabar-Kitarović, dodajući da se ona kao hrvatska predsjednica zauzima za rješavanje svih otvorenih pitanja sa svim susjedima, pa tako i Mađarskom, koja nam je uvijek bila prijatelj i bezrezervno je podržavala Hrvatsku. Rekla je kako se nada da će to biti poticaj da sjednu, razgovaraju i riješe "bilo što što je prijeporno između dviju država".