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Span Grupa zabilježila pad neto dobiti za 70 posto, rasli prihodi

Piše HINA,
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Span Grupa zabilježila pad neto dobiti za 70 posto, rasli prihodi
Foto: Span
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Znali smo da će širenje poslovanja i ulaganje u razvoj operacija i stručnih timova kratkoročno stvarati pritisak na rezultate, ali to su ulaganja koja moramo raditi želimo li dugoročno rasti, kaže Nikola Dujmmović

Span Grupa  u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je neto dobit od 1,5 milijuna eura ili 70 posto nižu u odnosu na isto razdoblje lani, što proizlazi iz niže razine EBITDA-e, uz dodatni negativan utjecaj troška isplate kamata vezanih uz obveznicu. EBITDA Span Grupe prije jednokratnih stavki iznosi pet milijuna eura, što predstavlja pad od 40 posto u odnosu na prvo polugodište lani, navodi se u priopćenju Spana objavljenom u petak.

EBITDA nakon jednokratnih stavki pala je za 39 posto i iznosi pet milijuna eura. Pad EBITDA-e, kažu u tvrtki, rezultat je ulaganja u širenje poslovanja i aktivnosti vezanih uz ekspanziju.

Ukupni prihodi Span Grupe dosegnuli su 141 milijun eura, što je porast od 20 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslovni prihodi rasli su također za 20 posto, na 140,1 milijun eura. Udio prihoda koje je Span Grupa ostvarila na inozemnim tržištima iznosi 86 posto ukupnih prihoda, pri čemu najznačajniji rast bilježe tržišta Poljske i Slovenije.

Ako se pogleda rast prihoda po segmentima poslovanja, najveći su rast zabilježili segment Upravljanja softverskom imovinom i licenciranje, i to za 28 posto, a slijede Upravljanje servisima i tehnička podrška (devet  posto) te Razvoj softvera i poslovnih rješenja (šest posto).

"Znali smo da će širenje poslovanja i ulaganje u razvoj operacija i stručnih timova kratkoročno stvarati pritisak na rezultate, ali to su ulaganja koja moramo raditi želimo li dugoročno rasti. U industriji koja se mijenja iznimno brzo, ne prednjače oni koji čekaju već oni koji se razvijaju i grade kompetencije prije nego što ih tržište počne aktivno tražiti. Zato svjesno ulažemo u ljude, znanje i međunarodni razvoj poslovanja.“, istaknuo je predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović. 

Span je hrvatska IT kompanija s više od 30 godina iskustva u razvoju i implementaciji naprednih tehnoloških rješenja. Većinu svojih prihoda ostvaruje na međunarodnim tržištima, a osim u Hrvatskoj, posluje i putem svojih ovisnih društava u Europi, Aziji i SAD-u.

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