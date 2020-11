Španjolci uhitili muškarca (42) kojeg traži i hrvatsko pravosuđe

Državljanin BiH (42) je osumnjičen za sudjelovanje u prijevari 2016. godine u Zagrebu, a prijeti mu potencijalna kazna zatvora do pet godina. Uhitili su ga u Alicanteu dok se šetao u vrijeme policijskog sata

<p>Španjolska policija je u primorskom gradu Alicanteu privela 42-godišnjeg državljanina BiH kojeg pravosuđe u Hrvatskoj traži zbog sumnje na počinjenje gospodarske prijevare 2016. godine, izvijestili su u subotu lokalni mediji pozvavši se na priopćenje policije.</p><p>Neimenovani muškarac je uhićen kada se po noći, u vrijeme policijskog sata uvedenog zbog koronavirusa, šetao jednom od glavnih ulica u Alicanteu, pišu novine ABC i Diario de Mallorca.</p><p>Policijska ophodnja kružila je tim gradom na jugu Španjolske i provjeravala pridržavaju li se stanovnici policijskog sata koji je ondje na snazi od ponoći do šest ujutro. Pritom je zaustavila muškarca, provjerila njegov identitet, pa saznala da je Hrvatska za njime raspisala europski uhidbeni nalog. Zatim ga je privela te je njegov slučaj preuzeo sud u Madridu gdje bi istražni sudac trebao odlučiti o njegovom izručenju.</p><p>Glasnogovornici policije u subotu navečer nisu bili dostupni za komentar.</p><p>Lokalni mediji navode kako je policija u Alicanteu primila informaciju od policijskog ureda SIRENE, zaduženog za obavještavanje i koordinaciju u Europi, kako bi se traženi muškarac mogao nalaziti u tom gradu. On je osumnjičen za sudjelovanje u prijevari 2016. godine u Zagrebu, a prijeti mu potencijalna kazna zatvora do pet godina.</p>