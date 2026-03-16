Španjolska neće sudjelovati u vojnoj misiji u Hormuškom tjesnacu: 'To je ilegalni rat...'

Španjolska neće sudjelovati ni u jednoj vojnoj misiji u Hormuškom tjesnacu jer smatra da je američko-izraelski rat protiv Irana ilegalan, rekli su u ponedjeljak ministri obrane i vanjskih poslova u Madridu. Lijeva koalicijska vlada pod vodstvom premijera Pedra Sancheza kritizirala je napad SAD-a i Izraela te je zabranila američkim vojnim avionima korištenje baza na jugu Španjolske za akcije protiv Irana.

Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

Ministrica obrane Margarita Robles odbacila je zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa za vojnom podrškom u osiguravanju plovnog puta koji je Teheran blokirao za promet naftnih tankera.

"Španjolska trenutno ne razmatra nikakvu misiju u Hormuškom tjesnacu jer je to ilegalni rat u kojem je puno mrtvih. Cilj mora biti prestanak rata, i to odmah", rekla je Robles u obraćanju medijima.

Trump je prethodno upozorio na "vrlo lošu budućnost“ za saveznike unutar NATO-a koji se ne pridruže akciji u Hormuškom tjesnacu.

Situacija u tjesnacu ozbiljno zabrinjava Europu, ali pozicija Europske unije trebala bi biti da rat mora prestati bez obzira na ekonomske čimbenike, izjavio je ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares.

"Ne smijemo činiti ništa što bi dodatno pojačalo napetost ili dovelo do daljnje eskalacije situacije," rekao je novinarima u Bruxellesu.

Neke članice EU-a, poput Njemačke, Italije ili Grčke, također su naznačile da se neće pridružiti vojnim operacijama u tjesnacu, dok druge, uključujući Dansku, još nisu donijele odluku.

