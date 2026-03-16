TRUMP TRAŽIO, MADRID ODBIO

Španjolska neće sudjelovati u vojnoj misiji u Hormuškom tjesnacu: 'To je ilegalni rat...'

Piše HINA,
Španjolska trenutno ne razmatra nikakvu misiju u Hormuškom tjesnacu jer je to ilegalni rat u kojem je puno mrtvih. Cilj mora biti prestanak rata, i to odmah", rekla je španjolska ministrica obrane Robles

Španjolska neće sudjelovati ni u jednoj vojnoj misiji u Hormuškom tjesnacu jer smatra da je američko-izraelski rat protiv Irana ilegalan, rekli su u ponedjeljak ministri obrane i vanjskih poslova u Madridu. Lijeva koalicijska vlada pod vodstvom premijera Pedra Sancheza kritizirala je napad SAD-a i Izraela te je zabranila američkim vojnim avionima korištenje baza na jugu Španjolske za akcije protiv Irana.

Ministrica obrane Margarita Robles odbacila je zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa za vojnom podrškom u osiguravanju plovnog puta koji je Teheran blokirao za promet naftnih tankera.

"Španjolska trenutno ne razmatra nikakvu misiju u Hormuškom tjesnacu jer je to ilegalni rat u kojem je puno mrtvih. Cilj mora biti prestanak rata, i to odmah", rekla je Robles u obraćanju medijima.

NOVI VRHOVNI VOĐA IRANA NY Post: Trumpu su kazali da je Mojtaba vjerojatno gay. Ostao je u šoku, pa prasnuo u smijeh
NY Post: Trumpu su kazali da je Mojtaba vjerojatno gay. Ostao je u šoku, pa prasnuo u smijeh

Trump je prethodno upozorio na "vrlo lošu budućnost“ za saveznike unutar NATO-a koji se ne pridruže akciji u Hormuškom tjesnacu.

Situacija u tjesnacu ozbiljno zabrinjava Europu, ali pozicija Europske unije trebala bi biti da rat mora prestati bez obzira na ekonomske čimbenike, izjavio je ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares.

"Ne smijemo činiti ništa što bi dodatno pojačalo napetost ili dovelo do daljnje eskalacije situacije," rekao je novinarima u Bruxellesu.

NE MISLE SE PREDATI Procurilo tajno pismo Hamasa ajatolahu. Trump i Odbor za mir u ogromnom problemu
Procurilo tajno pismo Hamasa ajatolahu. Trump i Odbor za mir u ogromnom problemu

Neke članice EU-a, poput Njemačke, Italije ili Grčke, također su naznačile da se neće pridružiti vojnim operacijama u tjesnacu, dok druge, uključujući Dansku, još nisu donijele odluku.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Trump razmišlja o slanju vojnika. Cilj je bitan otok
IZ MINUTE U MINUTU

Trump razmišlja o slanju vojnika. Cilj je bitan otok

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni

