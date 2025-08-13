Obavijesti

News

Komentari 0
TOPLINSKI VAL

Španjolska traži pomoć Europe u borbi s požarima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Španjolska traži pomoć Europe u borbi s požarima
Foto: Juan Medina

Španjolska je deseti dan zaredom u toplinskom valu koji je vrhunac imao u utorak kada su temperature dosegle 45 stupnjeva i koji bi trebao trajati do ponedjeljka

Španjolska traži pomoć europskih partnera u borbi s požarima diljem zemlje, izjavio je u srijedu ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska. Zatražio je najmanje dva kanadera i ako se situacija pogorša dodatne vatrogasne snage.

Vatrogasac je poginuo od teških opeklina i nekoliko je ljudi hospitalizirano u požarima u Španjolskoj koja je prema meteorološkoj službi u ekstremno velikom riziku od šumskih požara.

Španjolska je deseti dan zaredom u toplinskom valu koji je vrhunac imao u utorak kada su temperature dosegle 45 stupnjeva i koji bi trebao trajati do ponedjeljka, što ga čini jednim od najduljih u povijesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!
BIZARNA SNIMKA

VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

Napravili su nered u kafiću, a onda su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu te da su postupanja u tijeku
Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'
JEZIVI NAPAD

Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'

Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Christy kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi, prisjeća se Tamara...
U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku
UŽAS

U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku

Tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025