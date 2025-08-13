Španjolska traži pomoć Europe u borbi s požarima

Španjolska traži pomoć europskih partnera u borbi s požarima diljem zemlje, izjavio je u srijedu ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska. Zatražio je najmanje dva kanadera i ako se situacija pogorša dodatne vatrogasne snage.

Vatrogasac je poginuo od teških opeklina i nekoliko je ljudi hospitalizirano u požarima u Španjolskoj koja je prema meteorološkoj službi u ekstremno velikom riziku od šumskih požara.

Španjolska je deseti dan zaredom u toplinskom valu koji je vrhunac imao u utorak kada su temperature dosegle 45 stupnjeva i koji bi trebao trajati do ponedjeljka, što ga čini jednim od najduljih u povijesti.