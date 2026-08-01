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KRIZA ZAVRŠENA

Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Ceutu

Piše HINA,
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Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Ceutu
Foto: Stringer
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Prema podacima, 478.600 ilegalnih migranata ušlo je u EU preko Italije u posljednjih pet godina, u usporedbi s 234.760 preko Španjolske

Gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroko, rekao je u petak španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares, proglasivši krizu završenom nakon priljeva najmanje 50.000 ljudi, a premijer Pedro Sanchez pozvao je članice EU-a da poštuju europske ugovore, nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja. "Gotovo svi koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroko", napisao je Albares na X-u.

Albares je rekao da je integritet schengenskog prostora očuvan i da nije moguće doći do španjolskog kopna bez identifikacije, odgovarajući na kritike drugih država članica EU-a.

Kritizirao je ono što je nazvao "konfuzijom vođenom interesima" oko krize, bez izravnog imenovanja bilo koje vlade. Italija je ranije najavila da će privremeno obustaviti Schengenski sporazum o slobodnom kretanju sa Španjolskom.

Povjerenik EU-a za migracije Magnus Brunner napisao je na X-u da mu je Albares u telefonskom razgovoru rekao da su se "praktički svi koji su ušli u Ceutu vratili... Nijedna osoba nije prešla na kopno EU-a".

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Stručnjaci država članica Europske unije sastat će se u subotu kako bi razgovarali o razvoju događaja, rekao je glasnogovornik irskog predsjedništva Vijeća EU-a. U ponedjeljak slijedi sastanak veleposlanika EU-a kako bi se procijenila situacija i olakšala koordinacija.

Španjolski premijer Pedro Sánchez pozvao je države članice EU-a da poštuju europske ugovore, nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja EU-a zbog porasta dolaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu.

"Solidarnost i suosjećanje su dobrovoljni. Poštovanje europskih ugovora i podataka nije", napisao je Sánchez na X-u u petak navečer. Rekao je da je vrijeme da se nastavi graditi snažna i ujedinjena Europa - a ne da se dijeli.

Sánchez je naveo podatke agencije EU-a za granice Frontex koji pokazuju da Španjolska nije glavna ulazna točka za ilegalne migracije u EU i da je od 2021. zabilježila znatno niže brojke nego rute poput središnje mediteranske rute preko Italije, rute zapadnog Balkana i rute preko Grčke.

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Prema podacima, 478.600 ilegalnih migranata ušlo je u EU preko Italije u posljednjih pet godina, u usporedbi s 234.760 preko Španjolske.

Desničarska vlada u Rimu izjavila je da je privremeno suspendirala Schengenski sporazum o slobodnom kretanju sa Španjolskom.

Finska ministrica unutarnjih poslova Mari Rantanen napisala je na X-u da Španjolska nije uspjela zaštititi vanjsku granicu Schengenskog prostora.

Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je španjolsku vladu da što prije stavi situaciju pod kontrolu. "Zaštita vanjskih granica Europske unije ključna je za borbu protiv ilegalnih migracija", rekao je.

Francuska je također pooštrila kontrole na granici sa Španjolskom.

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Komentari 0
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