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ČAK I ELEKTRONIČKE CIGARETE

Španjolska uvodi stroga pravila: Zabranit će pušenje na terasama kafića i restorana

Piše HINA,
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Španjolska uvodi stroga pravila: Zabranit će pušenje na terasama kafića i restorana
Pušenje | Foto: Borna Filic/PIXSELL
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Španjolska će zabraniti pušenje na otvorenim terasama kafića i restorana, proširiti broj prostora u kojima je pušenje zabranjeno te elektroničke cigarete regulirati na isti način kao i klasične cigarete, izjavila je u utorak ministrica zdravstva Monica Garcia

Europske zemlje poput Velike Britanije i Francuske posljednjih godina sve više pooštravaju pravila o pušenju i elektroničkim cigaretama, smatrajući pušenje prijetnjom javnom zdravlju, ali i opterećenjem za državne zdravstvene sustave i produktivnost. Prijedlog zakona još mora dobiti potporu u rascjepkanom parlamentu. Glavna oporbena Narodna stranka uvjetovala je svoju podršku uspostavom posebnih prostora za pušače i jamstvima da novi propisi neće naštetiti ugostiteljskom sektoru. Garcia je rekla da je cilj plana ponovno svrstati Španjolsku među predvodnike u kontroli uporabe duhana, nakon što su ranije reforme zabranile pušenje na zatvorenim radnim mjestima 2005. godine te u barovima i restoranima 2010.

"Vremena su se promijenila, pojavili su se novi proizvodi i pojavile su se nove potrebe u području javnog zdravstva", rekla je Garcia novinarima.

Prema njezinim riječima, duhan u Španjolskoj svakodnevno uzrokuje oko 140 smrtnih slučajeva, odnosno oko 50.000 godišnje, a pušenje je čimbenik rizika povezan s oko 30 posto svih slučajeva raka.

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