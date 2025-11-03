Španjolski kralj Filip ide u Kinu

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u ponedjeljak da će španjolski kralj Filip VI. boraviti u Kini od 10. do 13. studenoga, što je prvi posjet španjolskog monarha toj zemlji u 18 godina, dok Madrid nastoji potaknuti kineska ulaganja i ojačati trgovinske veze. Kina želi iskoristiti kraljev posjet za proširenje međusobne suradnje i jačanje strateškog partnerstva dviju zemalja, rekao je Mao Ning, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, na redovitoj konferenciji za medije.

Španjolska se aktivno nastojala ekonomski približiti drugom najvećem svjetskom gospodarstvu unatoč američkim upozorenjima.

Premijer Pedro Sanchez posjetio je Kinu tri puta u tri godine, a posljednji put u proljeće ove godine.

Tijekom posjeta u rujnu 2024., Sanchez je najavio da će Španjolska promijeniti stav u podršci EU-ovoj primjeni carina na kineska električna vozila.

Potvrđeno je i nekoliko kineskih ulaganja u Španjolsku, uključujući tvornice za proizvođača baterija CATL i grupaciju za obnovljive izvore energije Envision.

Europska unija u globalu ostaje oprezna u pogledu ekonomskog angažmana s Kinom jer je zabrinjavaju trgovinske neravnoteže, odnos Pekinga s Rusijom i njegova dominacija u globalnoj opskrbi ključnim mineralima.

Pekinški pristup članicama EU-a, odnosno favoriziranje prijateljskih zemalja poput Španjolske, otežao je bloku formiranje jedinstvenog pristupa u postupanju s Kinom.

Američki ministar financija Scott Bessent kritizirao je ranije ove godine prijedlog španjolskog ministra gospodarstva Carlosa Cuerpa da bi se Europa trebala više uskladiti s Kinom.

"To bi bilo kao da si prerežete grkljan", rekao je Bessent, dodajući da bi Kina proizvodila previše robe i bacala je negdje drugdje.

Međutim, otkako se Xi sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Južnoj Koreji prošli tjedan i dogovorio jednogodišnji sporazum o djelomičnom ukidanju trgovinskih i tehnoloških kontrola, smirile su se napetosti između Pekinga i Washingtona nakon napete godine.