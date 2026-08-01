Španjolski obavještajci otkrili kako je došlo do vala migranata na Ceuti: 'Hibridno ratovanje'

Španjolske obavještajne službe nisu na vrijeme procijenile razmjere masovnog kretanja ljudi prema Ceuti, španjolskoj enklavi na sjeveru Afrike, piše ABC, pozivajući se na izvore bliske sigurnosnim službama.

Pripadnici Civilne garde navodno su danima upozoravali nadređene na sve veći broj Marokanaca koji su morskim putem pokušavali stići do Ceute. Pokušaji su se intenzivirali nakon presude španjolskog Vrhovnog suda prema kojoj migranti presretnuti na moru ne mogu biti odmah vraćeni u Maroko.

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Informacija o presudi brzo se proširila marokanskim društvenim mrežama, nakon čega su se pojavili pozivi na masovne pokušaje prelaska granice. Procjenjuje se da je svakoga dana oko 200 ljudi pokušavalo preplivati nekoliko stotina metara do španjolskog teritorija kod graničnog lukobrana.

Uspjeh prvih skupina dodatno je ohrabrio druge, dok su situaciju pogoršale glasine da je otvoren granični prijelaz El Tarajal.

Cijela akcija organizirala se prilično otvoreno, preko društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje. Marokanski mediji uspjeli su pristupiti WhatsApp grupi Hajma, čiji se naziv može prevesti kao „napad” ili „juriš”, a preko koje su se širili pozivi na prelazak granice.

Foto: Jon Nazca

Grupom je navodno upravljala osoba s alžirskim međunarodnim pozivnim brojem. U jednom trenutku članovima su počele stizati poruke da promijene plan i pokušaju ući u španjolsku enklavu Melillu.

- Situacija u Ceuti zakomplicirala se zbog pojačanog nadzora - poručio je u glasovnoj poruci jedan od sudionika koji je uspio stići do grada.

U drugim porukama pozivalo se na okupljanje u marokanskom gradu Nadoru, odakle bi skupine krenule prema Melilli.

Prema policijskim izvorima, motivi sudionika bili su različiti. Dio njih tražio je priliku za bolji život u Europi, dok su pojedinci pokušaj prelaska granice navodno doživljavali kao izazov ili priliku za izazivanje nereda.

Foto: Fabian Bimmer

Obavještajni izvori smatraju da se prijetnja mogla ranije uočiti jer se redovito održavaju sastanci na kojima se analiziraju migracijski trendovi i sigurnosni rizici. Događaje u Ceuti opisuju kao primjer „hibridnog ratovanja”.

Dio odgovornosti prebacuju i na marokanske službe, tvrdeći da od njih nisu dobili pravodobna upozorenja. Smatraju malo vjerojatnim da marokanske vlasti nisu znale za kretanje većeg broja ljudi iz više gradova prema Ceuti.

Kritike su upućene i vladi premijera Pedra Sáncheza. Sigurnosni izvori navode da je mogućnost masovnog dolaska migranata već bila predviđena nacionalnim planovima te da za takav scenarij postoji protokol postupanja.

Foto: Stringer

Nakon izbijanja krize prioritet španjolskih službi bio je ponovno uspostaviti nadzor nad Ceutom, pojačati sigurnost u Melilli i identificirati osobe koje su odlučile ostati na španjolskom teritoriju.

Prema pisanju ABC-a, među onima koji žele ostati u Španjolskoj najviše je mladih pripadnika generacije Z koji u Maroku ne vide budućnost. Oni koji žele nastaviti put prema kontinentalnom dijelu zemlje moraju podnijeti zahtjev za azil i proći složen pravni postupak.

Uz korištenje AI-ja*