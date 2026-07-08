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Španjolsku prži toplinski val: Barcelona zabilježila najvišu temperaturu u povijesti

Piše HINA,
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Španjolsku prži toplinski val: Barcelona zabilježila najvišu temperaturu u povijesti
Foto: Pixabay
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Među zemljama koje su na najsnažnijem udaru klimatskih promjena u Europi Španjolska je već gotovo naviknuta na tako visoke temperature

U Barceloni je u srijedu izmjerena najviša temperatura u povijesti toga španjolskog grada - 40,5°C, objavile su regionalne meteorološke službe, čime je oboren raniji rekord od 40°C postavljen u srpnju 2024. godine.

U tome vrlo popularnom turističkom gradu Španjolske blizina mora ublažava osjet vrućine, tvrde stručnjaci.

Španjolska meteorološka agencija Aemet u utorak je izdala crveno upozorenje na ekstremne vrućine u dijelovima triju regija na istoku Španjolske, gdje bi maksimalne temperature mogle doseći između 40 i 42 stupnja Celzija.

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Crveno upozorenje, koje se odnosi na katalonske regije Valenciju i Zaragozu signalizira "iznimnu opasnost" s potencijalno "vrlo ozbiljnim utjecajem" na imovinu i zdravlje stanovništva.

Očekuje se da će ovaj novi toplinski val potrajati do četvrtka.

Među zemljama koje su na najsnažnijem udaru klimatskih promjena u Europi Španjolska je već gotovo naviknuta na tako visoke temperature, no posljednjih se godina u ljetnom razdoblju suočava sa sve češćim i žešćim toplinskim valovima, koji istodobno i sve dulje traju.

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