Spas u zadnji čas: Zelenski tvrdi da je Trump odobrio Ukrajini licencu za proizvodnju raketa

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je američki predsjednik Donald Trump donio konačnu odluku kojom se Ukrajini odobrava licenca za domaću proizvodnju raketa za protuzračni sustav Patriot. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se Kijev suočava s kritičnim nedostatkom presretača dok pokušava obraniti svoje gradove od pojačanih ruskih balističkih napada.

Dvojica čelnika sastala su se ove sedmice na marginama zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Zelenski je naglasio kako je pitanje američkog odobrenja mjesecima bilo ključno za ukrajinsku obranu te da su tijekom sastanka postignuti konkretni dogovori.

Zelenski je prepričao dio razgovora s američkim predsjednikom, istaknuvši jasnu potvrdu koju je dobio.

​- Da, donio sam konačnu odluku. Ukrajina će dobiti licencu za proizvodnju raketa Patriot - poručio mu je Trump.

Službena potvrda iz Bijele kuće i Pentagona još se čeka, a američki dužnosnici ranije su slali promjenjive signale oko ustupanja tako osjetljive vojne tehnologije. Trump je i ranije izražavao načelnu podršku za odobrenje licence za proizvodnju raketa presretača, ali uz određene rezerve zbog sigurnosnih i logističkih izazova.

Sustav Patriot spada među rijetka oružja sposobna obarati ruske balističke rakete. Međutim, nedavna nestašica na svjetskom tržištu ozbiljno je pogodila ukrajinske zalihe. Rusija je iskoristila takvu situaciju i snažno pojačala udare na ukrajinske gradove. Kijev je već mjesec dana izložen gotovo stalnim napadima iz zraka, a bez Patriota ukrajinska protuzračna obrana sve teže odbija te prijetnje.

Broj civilnih žrtava znatno je porastao posljednjih tjedana. Gradonačelnik Kijeva izvijestio je da je u nizu dnevnih napada dronovima na glavni grad poginulo sedam civila, među kojima je i jedan tinejdžer, dok je pedeset i devet osoba povrijeđeno. Ukrajinske vlasti navele su da je isti dan napadnuto ukupno osam regija širom zemlje.

Zelenski je ranije upozorio da Ukrajina ima tek desetinu presretača koji su joj potrebni za učinkovitu obranu. Uz nedostatak projektila, zima donosi i strah od pojačanih ruskih napada na ionako oštećenu energetsku infrastrukturu, što pred ukrajinsku protuzračnu obranu postavlja golem izazov.

Iako najava domaće proizvodnje predstavlja dugoročni strateški iskorak, vojni analitičari i stručnjaci iz industrije upozoravaju na znatne prepreke. Proces uspostavljanja proizvodne linije u zemlji koja je u ratu iznimno je složen i ne nudi trenutno rješenje za ukrajinski nedostatak naoružanja.

Procjene o početku proizvodnje uvelike variraju. Stručnjaci navode da bi lansiranje prvih pogona moglo potrajati od osamnaest mjeseci do nekoliko godina, dok bi za masovnu proizvodnju komponenti moglo biti potrebno između tri i sedam godina. Pregovori su se navodno fokusirali na projektil PAC-2 GEM-T, koji proizvodi tvrtka Raytheon, a ne na napredniju verziju PAC-3 tvrtke Lockheed Martin.

Oba proizvođača potvrdila su ranije ove godine da vode uvodne razgovore s američkom vladom o izvedivosti takvog projekta te da će pratiti upute iz Washingtona. Rakete Patriot sastoje se od visoko sofisticiranih komponenti, poput radarskih tragača i elektronike za navođenje, koje ovise o integriranim međunarodnim opskrbnim lancima. To znači da će Ukrajina i dalje morati uvoziti ključne dijelove, čak i ako dobije licencu za sklapanje.

Osim razgovora o licencama, Washington je predložio i pregovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, no datum još nije utvrđen. Kao moguća lokacija za taj sastanak spomenuti su Ujedinjeni Arapski Emirati, ali Rusija zasad nije preuzela nikakvu čvrstu obvezu. Kremlj je na vijest o mogućoj proizvodnji Patriota u Ukrajini reagirao sa skepticizmom, uz komentar glasnogovornika Dmitrija Peskova da pozorno prate koje zemlje dobivaju oružje i licence.

Europski saveznici također traže načine za održivu podršku Kijevu. Europska unija nedavno je pozdravila mjere koje bi omogućile Ukrajini korištenje europskih fondova za kupnju ključnih komponenti za sustave Patriot.

Ukrajina paralelno nastavlja tražiti hitne isporuke gotovih raketa. Predsjednik Zelenski najavio je poseban, vrlo važan dogovor s neimenovanom državom za novu seriju presretača kako bi se zaštitili ukrajinski gradovi i energetska mreža u nadolazećim zimskim mjesecima. Saveznici unutar NATO saveza također razmatraju načine za ubrzanje isporuka, što uključuje i mogućnost prepuštanja mjesta Ukrajini u redovima čekanja za proizvodnju novih obrambenih sustava.

*uz korištenje AI-ja