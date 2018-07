Spašavanje dječaka: Uključuje se i Musk, šalje tim inženjera...

Spasioci u Tajlandu se i dalje bore s vremenom budući da su nove jake kiše najavljene već za subotu. Pomažu im spasioci iz cijelog svijeta. Pomoć je ponudio i milijarder Elon Musk (47), vlasnik automobilske kompanije Tesla. U pomoć šalje tim inženjera, nudi pumpe i specijalne baterije kao i tehnologiju za najtočniju lokaciju dječaka i njihovog trenera.

Tajlandska vlada je u petak potvrdila da Muskovi inženjeri dolaze u subotu.

- Elon Musk će u subotu poslati svoju ekipu na Tajland kako bi pomogli u spašavanju dječaka. Oni bi nam trebali pomoći - stoji, među ostalim, u priopćenju tajlandske vlade, prenosi CNN.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.