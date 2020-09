Spašavanje pčela u gradskim sredinama

HUP Pčelinjak već petnaestak godina u Gradu Zagrebu provodi Pčelarsko dežurstvo. Kako bi shvatili svrhu i smisao ovakve službe moramo pojasniti činjenično stanje

<p>Pčele na zemlji <strong>žive preko 80 milijuna godina</strong> i to u obliku u kakvom su i danas. Preživjele su mnoge nedaće koje donosi priroda pa tako i ledeno doba. To su uspjele isključivo zahvaljujući svom prirodnom nagonu za razmnožavanje zvanom rojenje. <strong>Pčele se uglavnom roje kroz svibanj i lipanj</strong> jer roj koji izađe iz košnice mora osigurati novo stanište te hranu. Uz to, moraju osigurati i dovoljno pčela za zimovanje za što u razdoblju od kasnog proljeća ili ranog ljeta do zime imaju dovoljno vremena.</p><p>Na taj se način ponašaju i naše<strong> gradske pčele koje od milja zovemo Purgerice</strong>. Roj gradskih pčela smjesti se na neko njemu pogodno mjesto gdje prima informacije od svojih pčela izviđačica i čeka sve dok izviđačice ne nađu pogodno mjesto za život. Tada se cijeli roj diže i odlazi na to mjesto gdje formira svoje stanište. Roj koji je tek izašao iz košnice ne bira mjesto gdje će čekati već se smješta na najneobičnija mjesta i tu dolazi do problema.</p><p>Naime, iako prema Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba držanje pčela nije dozvoljeno, one su ipak prisutne na mnogim površinama. Unutar Pčelarskog dežurstva provodili smo analize i došli do zaključka kojeg u svako doba možemo potkrijepiti činjenicama –<strong> u užem centru grada Zagreba bez ikakvog nadzora živi oko 500 pčelinjih zajednica</strong>. Uglavnom su smještene u šupljim stablima, u dimnjacima koji nisu u upotrebi i sličnim zapuštenim mjestima.</p><p>Kako su u centru grada uglavnom starije zgrade, pčele najčešće imaju stanište u takozvanim međustropnim konstrukcijama. S obzirom na to da se nekada nisu radile betonske deke, već su se katovi odvajali gredama na koje se sa donje strane stavljala trstika i na nju žbuka, a sa gornje brodski pod ili slično, na fasadama između tih greda postoje otvori za ventilaciju. Ti su otvori zaštićeni metalnim mrežicama koje sprječavaju ulazak insekata i drugih životinja, ali zub vremena i neodržavanje često naprave svoje pa te mrežice istrunu. Zbog toga su takva mjesta postala izuzetno pogodno stanište za pčele.</p><p>Nekada, dok nije postojalo <strong>Pčelarsko dežurstvo</strong>, ljudi bi sami prskali pčele kojekakvim sredstvima ili bi zvali dezinsekciju te na taj način rješavali problem. Moramo imati u vidu da ljude pri pojavi roja pčela često lovi panika i obuzima strah. Roj dok putuje zrakom stvarno izgleda zastrašujuće. Također valja imati na umu da nemali broj građana ima razvijenu alergiju na ubod pčela i sličnih kukaca te je njihov strah sasvim opravdan jer može imati i smrtne posljedice.</p><p>U međuvremenu je<strong> pčela postala ugrožena vrsta </strong>te je kao takva i zaštićena. Zato je osnovano Pčelarsko dežurstvo koje u 90 posto slučajeva neškodljivo uklanja pčele. Na poziv građana voditelj projekta ili jedan od koordinatora traži člana Pčelarskog dežurstva koji je najbliže mjestu pojave roja i koji je trenutno slobodan te ga šalje na intervenciju. Mi dolazimo na lokaciju najčešće u roku od sat vremena. Na siguran i neškodljiv način uklanjamo pčele, a po potrebi samo uklanjanje koordiniramo s policijom, vatrogascima i ostalim službama. U tom slučaju intervencija može potrajati i više sati. S vremenom smo usavršili pribor i alate koji su nam potrebni te sada na raspolaganju imamo i specijalne usisavače kojima intervenciju možemo odraditi u svega petnaestak minuta.</p><p>Svi rojevi i pčelinje zajednice koji su na ovaj način uklonjeni iz grada završavaju u pčelinjacima i dobivaju svu potrebnu njegu i pomoć kako bi opstali. Jedan dio rojeva doniramo, primjerice pčelarima početnicima ili, kako je ove godine primjer, potrebitim pčelarima čije su pčele stradale od trovanja u Međimurju. Moram napomenuti da neke zajednice ostaju u gradu ako u razgovoru s građanima ustanovimo da nikome ne smetaju i nikoga ne ugrožavaju. Mislim da je to dobra praksa jer su nam pčele itekako potrebne zbog održavanja bioraznolikosti, a i pokazatelj su čistoće zraka u gradu.</p><p>Rad Pčelarskog dežurstva svakako ne bi bio toliko uspješan da nemamo svesrdnu pomoć raznih već spomenutih službi kao što su policija, vatrogasci, služba 112, a nije nezanemariva ni financijska potpora koju nam putem natječaja daje Grad Zagreb za kupnju opreme. Našim dugogodišnjim radom i trudom uspjeli smo građane uvjeriti u sigurnost ovakvog uklanjanja pčela te smo nakon tolikih godina već prepoznati i rado viđeni na gradskim ulicama. Mogli bismo reći da smo od Pčelarskog dežurstva napravili svojevrstan brend. Svakako moram napomenuti da ovako ustrojenu službu nema ni jedan grad u Europi te smo po tome jedinstveni. <strong>Svi su članovi Pčelarskog dežurstva volonteri </strong>te građanima nesebično daju na raspolaganje svoje vrijeme i znanje.</p><p>Naša <strong>udruga Pčelinjak</strong> dobila je i pisanu potporu od Ministarstva poljoprivrede za organiziranje Pčelarskog dežurstva i na razini cijele Hrvatske te smo u suradnji s Konzumom i udrugom Pčelarstvo online pokrenuli projekt „<strong>Hrvatska Pčelarska Služba – 112 (SOS za pčele)</strong>“. Tim će se projektom i u drugim županijama početi pokretati, organizirati i financirati službeni uredi, timovi ljudi, zaštitna odjeća i radna oprema za sigurno uklanjanje rojeva pčela s gradskih površina. Mogu ga podržati svi kupci koji će <a href="https://bit.ly/3mKfCHq" target="_blank"><strong>u Konzumovim prodavaonicama</strong></a>, u razdoblju <strong>od 24. rujna do 11. studenog</strong> ili do isteka zaliha, moći kupiti <strong><a href="https://bit.ly/3mHNkxl" target="_blank">plišanu Bubamaru Točkicu</a> </strong>koja je simbol spomenutog humanitarnog projekta. Ona je ujedno i<strong> jedini <a href="https://bit.ly/3kE4hqv" target="_blank">Zumić </a>koji se može kupiti bez sakupljenih naljepnica, po cijeni od 50 kuna</strong> te na taj način svi kupci mogu pridonijeti sigurnom uklanjanju pčela iz gradova.</p><p> </p><p> </p>