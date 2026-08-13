Spašenu Portugalku pustili iz bolnice, satima je bila u moru

Mlada Portugalka, koja je pronađena i primljena u bolnicu, nakon što je s još troje sunarodnjaka u srijedu nestala tijekom nevremena u Velebitskom kanalu, danas je otpuštena na kućnu njegu, izvijestila je riječka bolnica.

"Pacijentica je jučer zaprimljena na Zavod za pulmologiju zbog dugotrajnog plutanja i sindroma predutapanja. Nakon opservacije i pružene liječničke pomoći, danas se otpušta na kućnu njegu," izvijestio je Klinički bolnički centra Rijeka.

Portugalka je jučer spašena nakon što je više sati provela u uzburkanom moru kada su je uočili spasitelji iz zraka.

“Ona je nakon višesatnog spašavanja stigla urednih vitalnih parametara i stabilnog kliničkog stanja. Pacijentica je bila više od osam do deset sati u moru i došla je stabilnih parametara. Ovo je zaista iznimno”, rekla je u srijedu za RTL liječnica Marina Pavletić iz KBC-a Rijeka.

Koordinirana potraga za četvero Portugalaca, koji su isplovili na manjem gumenom čamcu, počela je u srijedu ujutro, a nakon noći, nastavljena je u četvrtak oko 6 sati te je proširena na područje Vrbnika, do rta Druženin na otoku Krku.

Prvog dana potrage živi su pronađeni žena i muškarac, drugog dana, u četvrtak ujutro, spasitelji su iz mora izvukli tijelo muškarca, a traga se za još jednim muškarcem.

Sudjeluju spasilačke brodice senjske i riječke lučke kapetanije, Ispostave lučke kapetanije Novi Vinodolski i brodica Postaje pomorske i aerodromske policije Rijeka, uz podršku hrvatske Obalne straže.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci zaprimila je dojavu o četiri nestale osobe u srijedu u 4,41 sati, od poznanice nestalih, koja je navela da je četvero prijatelja, jedna žena i tri muškarca, krenulo veslajući u rekreativnom čamčiću na napuhavanje dužine do 1,5 metara od mjesnoga kampa, sjeverno od Senja, prema Senju nakon čega im se izgubio trag.

Spasitelji su najprije u blizini obale otoka Krka pronašli napušteni plutajući objekt, koji je opisom odgovarao čamčiću nestalih.

Prva je u moru kod Krka u srijedu oko podneva pronađena mlađa žena, a potom je, nešto prije 14 sati, na stjenovitoj obali kod rta Glavina pronađen i mlađi muškarac.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru primila je dojavu o prvome pronalasku i spašavanju članice nestale četveročlane posade u srijedu u 11,44 sati na oko 0,4 nautičke milje od uvale Butinj. Spasilačke jedinice usmjerene su prema mjestu pronalaska brodolomke nakon zapažanja zrakoplova hrvatske Obalne straže.

Iscrpljena žena je podignuta iz mora na spasilačku brodicu te je prevezena na obalu, zdravstveno je zbrinuta i prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.

Druga osoba, mlađi muškarac, pronađen je u 13,40 sati nakon što je uočen na stijenama između uvale Ogrul i rta Glavina. Spašen je i prevezen na obalu te je zdravstveno zbrinut zbog iscrpljenosti.

Tijelo treće osobe, mlađeg muškarca, pronađeno je u četvrtak ujutro oko 8 sati u moru ispred uvale Zavratnica nedaleko Vrbnika na otoku Krku. Uočeno je iz policijskog helikoptera, a iz mora su ga izvukli djelatnici Lučke kapetanije Senj.