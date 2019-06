Spasili mu život: Za 17 minuta Josipu doletjelo srce iz Graza

Od subotnje eksplantacije srca u Grazu do trenutka u kojem je počelo kucati u pacijentu Josipu Bešliću (60) u Kliničkoj bolnici Dubrava, kojem je presađeno, prošla su samo dva sata i 30 minuta.

To je vrhunski rezultat kakvim se mogu pohvaliti samo najbolji svjetski transplantacijski centri i još je jedna potvrda da je hrvatska transplantacijska medicina na najvišoj razini.

Muškarac koji je dobio srce bolovao je od kardiomiopatije, odnosno srce mu je bilo prošireno i prestajalo je pumpati, zbog čega je bio na hitnoj listi za transplantaciju. U KB Dubrava došao je iz KBC-a Sestre milosrdnice, gdje ga je cijelo vrijeme vodio i za zahvat pripremao kardiolog dr. Matias Trbušić.

Njegovo srce radilo je sve slabijim kapacitetom i, da se nije pojavio novi organ, liječnici bi ga morali staviti na mehaničku potporu, odnosno mehaničko srce. A onda je u subotu, u jutarnjim satima, u KB Dubrava iz Eurotransplanta stigla vijest da se u Grazu pojavilo kompatibilno srce. Užurbano su počele pripreme, ekipa je ostavila sve obiteljske obveze i pohitala u bolnicu što prije.

Kako piše Dnevnik.hr, pacijent Josip Bešlić se izvrsno oporavlja.

- Sinoć je bila transplatacija, osjećam se odlično. Ovo je moj drugi rođendan, zahvaljujem osoblju bolnice i Vladi koja je omogućila avion - rekao je za Dnevnik.hr.

Pilot dao gas

- Bila je opcija da se po srce ide automobilom, na što nikako nisam htio pristati budući da je sezona već počela i da su na granicama velike gužve. Izgubilo bi se dragocjeno vrijeme. Vlada je nakon toga odmah ustupila zrakoplov i sve je obavljeno u rekordnom roku – kaže nam doc. dr. Igor Rudež, kardiokirurg i koordinator transplantacijskog tima u KB-u Dubrava, ističući još jedan fantastičan podatak. Pilot Vladina zrakoplova je očito majstor svog posla jer je od Zagreba do Graza došao za nevjerojatnih 17 minuta.

Foto: Filip Širanovi?

- Ma normalno je to vrijeme. Do Graza treba 20-ak minuta, bilo je lijepo vrijeme, idealni vremenski uvjeti, tako da smo se vraćali maksimalno brzo. Da smo mogli doći s druge strane, od Sesvetskoga Kraljevca, bilo bi to i za dvije-tri minute brže. Uvijek u takvim situacijama činimo sve što je u našoj moći kako bismo nekome pomogli - kaže Ivan Klanac (39), direktor Direkcije za korištenje službenih zrakoplova i pilot Vladina aviona.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kad su ga nazvali, bio je doma s obitelji.

- Pripremao sam se za roštilj kad sam u 11.45 dobio poziv da u Grazu čeka srce. Odmah sam dignuo svoj tim, još jednog pilota, domaćicu zrakoplova i mehaničara, naš ured sve je pripremio i već u 13.30 smo poletjeli - kaže Ivan.

U Zagreb su sletjeli već u 17.40 sati. Srce su liječnici nakon slijetanja uz policijsku pratnju odvezli u KB Dubrava.

Vrhunski posao

Ivan vozi Vladin avion već 13 godina. Prevozi dužnosnike, premijere, predsjednike, ministre. No prevozi i organe za transplantaciju i pacijente kad u hitnim slučajevima Vlada da svoj avion jer nema drugog prijevoza. Zbog toga su on i njegova posada uvijek dežurni. Naviknuli su da tad ostavljaju sve.

- Ne znam koliko sam prevezao organa i pacijenata, bilo ih je puno. Znam da sam za potrebe države avion hitno i izvanredno dizao samo dva-tri puta, u slučaju nekih elementarnih nepogoda, kad sam dužnosnike prevozio na požar. U medicinske svrhe avion smo dizali puno puta, u ovih pola godine već četiri-pet puta. To nije naša primarna djelatnost, ali to radimo dobrovoljno i bez naknade, u tišini. Ne trebaju nam nagrade za to - skromno kaže pilot Ivan dodajući kako je u svakom trenu spreman na iznenadni poziv i let kojim nekome može spasiti život. Nasreću, tragičnih slučajeva nije imao.

- Znamo skakati iz pidžama u avion u gluho doba noći. Kamo god idem, uvijek uza se imam najpotrebnije stvari da možemo poletjeti što prije, u roku sat vremena - priča nam.

Kome točno prevoze organ, ističe, oni ne znaju.

- Jednom sam saznao da je srce za četverogodišnju djevojčicu. Knedla mi je tad zastala u grlu, neki poseban osjećaj me obuzeo. Prevozili smo novorođenčad, bebe u inkubatoru. Bitno je ostati smiren. Lijepo je kad znaš da si pomogao, ali nismo heroji - kaže.

