Spasio curu iz kuće u plamenu: 'Nikad nisam bio bliže smrti...'

Djevojka me nazvala u četiri ujutro vičući: ‘Andrija, gori, kuća gori!’. Nisam gubio vrijeme, nego sam odmah sjeo u automobil i iz Kaštela dojurio do kuće u splitskom predjelu Barutana. Usput sam nazvao vatrogasce jer mi je djevojka bila u totalnoj panici. Došao sam prije vatrogasaca. Stepenicama sam se kroz vatru probio do trećeg kata. Nekako sam razbio ulazna vrata i našao je već pomalo omamljenu dimom, u jednom dahu ispričao nam je Andrija Jurić (21).

No kad su pokušali izaći, vatra ih je već okružila te su ostali zarobljeni u vatrenoj klopci.

- Već je i mene počelo gušiti. Mislim da nikad nisam bio bliže smrti. Tad su došli vatrogasci, dodali su nam one njihove ljestve i nekako smo se uspjeli spustiti - rekao nam je Jurić. Prava drama u trokatnici u Ulici baruna Trenka počela je u 3.50 sati, kad je izbio požar u stanu na drugom katu zgrade. Policijski očevid trajao je nekoliko sati, a službeni uzrok požara je tehnička neispravnost hladnjaka koji je počeo iskriti te se požar proširio na cijeli stan.

Iz toga stana su dvije osobe lakše ozlijeđene. Prevezene su u splitsku bolnicu gdje im je pružena liječnička pomoć. Osim dvije osobe iz stana u kojem je planulo, još je pet ljudi dobilo liječničku pomoć u splitskoj bolnici zbog udisanja dima, odnosno trovanja ugljičnim monoksidom. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, među njima su i stanari s trećeg kata.

Riječ je o mužu i ženi te njihovih dvoje djece u dobi od 11 i i 13 godina. Gospođa i djeca su se nagutali dima, ali je njihovo stanje stabilno, dok je njihov 39-godišnji otac zadržan u bolnici zbog trovanja ugljičnim monoksidom i njegovo je stanje teško, piše Slobodna.

Vatrogasci, koji su nasreću stigli pravovremeno, spriječili su pravu tragediju. Naime, da su zakasnili samo nekoliko minuta vatra bi progutala cijelu kuću. O jačini požara najbolje govori činjenica da je plamenu stihiju u Trenkovoj gasilo čak 16 vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Split i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žrnovnica, koji su na intervenciju stigli u sedam vozila.

Stan na drugom katu u kojem je izbio požar u potpunosti je izgorio, a štete ima i u stanovima na drugim katovima. Neslužbeno doznajemo da je materijalna šteta procijenjena na oko 300.000 kuna.