Spasioci u Venezueli izvukli su živo dijete ispod ruševina šest dana nakon potresa

Jordanski spasioci izvukli su Kliebera Morana iz zgrade na adresi Los Corales Garden 1 u La Guairi nakon što je pod ruševinama zgrade proveo šest dana, rekla je venezueanska prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez u poruci na Telegramu. Venezuela je prošle srijede pogođena s dva potresa magnitude 7.2 i 7.5 s jednom minutom razlike, koji su uzrokovali urušavanje zgrada i zarobili tisuće ljudi pod ruševinama, prema vlastima i spasilačkim timovima. Moran, kojeg je Rodriguez opisala kao trogodišnjaka, a predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodrigez kao dvogodišnjaka, naknadno je odveden na liječenje, navodi se u poruci.

"Moramo se držati nade da ćemo nastaviti pronalaziti žive ljude ispod ruševina", rekao je Jorge u televizijskom obraćanju. "Rano ujutro, dvogodišnjak je spašen i trenutačno prima pomoć u zdravstvenom centru u Caracasu.

Pošiljka UNICEF-a u kojoj je bilo 47 metričkih tona humanitarnih zaliha pristigla je u Venezuelu u utorak, rekao je Stephane Dujarric, dodavši da će oprema pomoći u podršci djece i potrebitih obitelji.

Pošiljka uključuje komplete za hitnu medicinsku pomoć, uključujući potrepštine za sigurne porode, njegu novorođenčadi, prevenciju i liječenje bolesti, dodao je Dujarric.