Specijalci Lučko stigli u Pariz, Davor Božinović poručio: 'I vojska je već trebala biti tamo'

''Što se tiče policije, pripadnici specijalne policije, antiterorističke jedinice Lučko su od jučer u Parizu i kreću s pripremama, kao i pripadnici vojske svake zemlje koja sudjeluje na mimohodu 14. srpnja'', rekao je ministar uoči sjednice predsjedništva HDZ-a. Na mimohod u Pariz u povodu francuskog nacionalnog praznika Vlada je planirala poslati dvadesetak pripadnika Oružanih snaga, no predsjednik Republike i zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović zabranio je vojsci da ide na taj mimohod.

''Ja sam već javno kazao da mislim da je vojska trebala biti tamo, hrvatski vojnici su sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Lučko je specifična postrojba, jedina je ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu MUP-a. a o svim ovim pitanjima ćemo razgovarati', rekao je Božinović na pitanje hoće li načelnik Kundid snositi posljedice.

Vezano za međunarodnu operaciju protiv trgovanja ljudima provedenoj u 59 zemalja, uključujući i Hrvatsku, u kojoj su uhićene tri osobe, ministar napominje se se borba protiv prekograničnog kriminala vodi prekograničnom suradnjom.

''U ovakvoj akciji teško bi ijedna zemlja postigla ovakve rezultate da nema dobru razmjenu podataka i analitike koje se realizira istovremeno'', naglasio je Božinović, dodavši da je u akciji sudjelovalo oko osam tisuća hrvatskih policajaca.