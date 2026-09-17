Specijalna bolnica "Goljak" obilježila 80 godina rada

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama "Goljak" obilježila je u četvrtak 80 godina rada, a Grad Zagreb najavio je daljnje uređenje prostora te jedinstvene ustanove, u čiji je fizijatrijski i poliklinički sustav dnevno uključeno oko 250 djece. "Goljak" se tijekom osam desetljeća razvio od ustanove za zbrinjavanje djece oboljele od dječje paralize do suvremene bolnice za rano prepoznavanje neurorazvojnih rizika, habilitaciju i rehabilitaciju djece, istaknula je ravnateljica bolnice Dubravka Bašljan na svečanosti u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Bolnica je osnovana 1946. godine, u razdoblju obilježenom posljedicama Drugoga svjetskog rata i epidemijom dječje paralize.

Bašljan je rekla da "Goljak" danas prati suvremena medicinska dostignuća, uvodi nove terapijske pristupe te ulaže u opremu i edukaciju stručnjaka, a među budućim ciljevima istaknula je daljnju modernizaciju i nove razvojne projekte.

Korlaet najavio poboljšanje prostornih uvjeta

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet najavio je da će se Grad intenzivnije baviti poboljšanjem prostornih uvjeta bolnice "Goljak".

Podsjetio je da su proteklih godina prioritet bili brojni gradski objekti obuhvaćeni poslijepotresnom obnovom te da se taj proces približava kraju, pa sada na red mogu doći i projekti koji su morali čekati.

Korlaet je istaknuo da Grad, kao osnivač bolnice, želi osigurati primjerenije prostore za pružanje zdravstvene skrbi i daljnji razvoj ustanove.

"Goljak" godišnje zbrine oko 3000 bolničkih pacijenata, obavi oko 10.000 specijalističkih pregleda i pruži više od 150.000 zdravstvenih usluga. Pacijenti dolaze iz cijele Hrvatske.

U bolnici radi više od 200 zaposlenika različitih struka, među kojima su liječnici, medicinske sestre i tehničari, psiholozi, fizioterapeuti, radni terapeuti, terapeuti senzorne integracije, edukacijski rehabilitatori i logopedi.

U robotsku rehabilitaciju uloženo 512.000 eura

Jedan od značajnijih razvojnih iskoraka posljednjih godina je robotski asistirana rehabilitacija djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.

Grad Zagreb dosad je u robotske sustave za rehabilitaciju hoda, ruku i šake uložio 512.000 eura, a u 2026. dodatnih 159.000 eura u poboljšanje uvjeta pružanja skrbi na "Goljaku".

Bolnica djeluje kroz polikliničku djelatnost, pet dnevnih bolnica i dva bolnička odjela. Među posebnim programima je odjel majka-dijete, jedinstven u Hrvatskoj, u kojem uz dijete tijekom višednevnog boravka boravi roditelj ili skrbnik, a provodi se cjelovit habilitacijski tretman i timska obrada.

U "Goljaku" se provodi i neurološka dijagnostika, uključujući ultrazvuk mozga, ispitivanje vidnih i slušnih evociranih potencijala te elektroencefalografiju.

Stručnjaci bolnice među budućim izazovima ističu što ranije prepoznavanje razvojnog rizika, kao i skraćivanje vremena od procjene do početka intervencije.

Obilježavanju 80. obljetnice nazočili su i izaslanica ministrice zdravstva Ivana Portolan Pajić te pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović.