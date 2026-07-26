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SPEKTAKL NA NEBU Mjesec će sakriti Sunce u sumrak! Evo gdje pomrčinu gledati u Hrvatskoj...

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 3 min
SPEKTAKL NA NEBU Mjesec će sakriti Sunce u sumrak! Evo gdje pomrčinu gledati u Hrvatskoj...
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Pomrčina Sunca 12. kolovoza vidjet će se iz svih dijelova Hrvatske, totalna će se vidjeti u Španjolskoj. Obavezno je gledajte kroz zaštitne naočale, ili filtere za teleskop ili dalekozor

U srijedu, 12. kolovoza, gdje god da se nađete, obavezno u torbu spremite zaštitne naočale za gledanje Sunca. U sumrak, oko 19.30, nađite najbolju lokaciju i - uživajte u spektaklu!

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Komentari 4
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