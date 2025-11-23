Obavijesti

IMPRESIVNA UMJETNA STRUKTURA

VIDEO Spektakl pod morem kod Pašmana: Otkriveno mega-naselje staro 7000 godina!

Piše HINA,
Foto: Facebook/Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Arheolozi su pod morem utvrdili impresivnu umjetnu strukturu dugu više od 300 metara, smještenu na dubini od oko pet metara

Uz obalu otoka Pašmana, između Neviđana i otočića Školjića, arheolozi su na pet metara dubine mora otkrili neolitičko nalazište iz petog tisućljeća prije Krista, izvijestili su u nedjelju sa Sveučilišta u Zadru.

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost “Potopljena neolitička nalazišta u podmorju hrvatskog dijela Jadrana”, koji vodi Mate Parica s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

Arheolozi su pod morem utvrdili impresivnu umjetnu strukturu dugu više od 300 metara, smještenu na dubini od oko pet metara.

Foto: Facebook/Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Radiokarbonske analize datiraju je u oko 4700. godinu prije Krista, razdoblje kada je razina Jadrana bila oko pet metara niža nego danas.

Pretpostavlja se da je neolitička zajednica na tom izdvojenom prostoru podigla veliko naselje koristeći goleme količine kamena, premda su razlozi za gradnju naselja odvojenog od obale zasad nepoznati, dodaju s Odjela za arheologiju zadarskog Sveučilišta.

Foto: Facebook/Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Probne sonde otkrile su dio suhozida, a paralelno uz lice kamenog zida proteže se i niz gusto zabijenih drvenih pilona. To je tek manji segment složene mreže struktura koje se protežu cijelim nalazištem.

Na istočnoj obali Jadrana otkriveno više neolitičkih objekata

Istraživači ističu da se posljednjih godina na istočnoj obali Jadrana otkriva sve više sličnih monumentalnih neolitičkih objekata. Smatra se da su ih gradile zajednice okrenute moru, vjerojatno s naglašenom ulogom pomorske trgovine.

Foto: Facebook/Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Uz tim Sveučilišta u Zadru, u istraživanju su sudjelovali i stručnjaci Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te djelatnik Javne ustanove u kulturi Agencija Han Vrana.

