Spektakularna oluja u Britaniji: U 4 sata udarilo 15.000 munja

Oluje i snažni pljuskovi obrušili su se na južni dio Velike Britanije, a nebo je bliještalo od spektakularnih munja, javlja u nedjelju BBC.

The lighting storm over London right now is utterly INTENSE pic.twitter.com/yiqQLKng3Z — Andrew Lanxon Hoyle (@Batteryhq) May 26, 2018

U četiri sata zabilježeno je u subotu navečer oko 15.000 munja, potvrdio je prognostičarski tim BBC-a. Zračna luka Stansted morala je u nedjelju ujutro obustaviti neke letove nakon što je udar groma nakratko onesposobio sustav za gorivo.

Mother of all #thunderstorms now over London. Oh boy! This UTTERLY INSANE. I’ve never seen a storm with such frequent lightning in my life I don’t think. Mostly sheet lightning and not too loud but flashes are spectacular. pic.twitter.com/b3RjiD8Nf2 — Tomasz Schafernaker (@Schafernaker) May 26, 2018

Meteorološki zavod je izdao tzv. žuto upozorenje za obilne kiše i mogućnost poplava diljem Walesa i većeg dijela Engleske. Jutros je jedna munja zapalila krov kuće u Stanwayu u Essexu, a vatrogascima je trebalo četiri sata da ugase požar. Ljudskih žrtava u tom incidentu nema.

That #thunderstorm over London was one adrenaline-gagging-meteorologically-sickening-bonkers-conkers-electrifying sky show for days! ...and it’s still going. pic.twitter.com/xdpSLysCNF — Tomasz Schafernaker (@Schafernaker) May 27, 2018

Meteorolozi upozoravaju da dijelovi Walesa i južne Engleske mogu očekivati nastavak grmljavinskog nevremena i u ponedjeljak, a mogući su nestanci električne struje i otežan promet vlakova i autobusa.