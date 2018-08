Spektakularna prva večer Sonus festivala na Zrću

Sinoć je održan i prvi dan Sonusa u klubovima Papaya, Aquarius i Kalypso gdje je nekoliko tisuća ljudi plesalo uz zvuke svjetskih zvijezda, The Martinez Brothers koji su imali cjelovečernji set s Jamie Jonesom, Pan-Pota, Amelie Lens, Nastie, Eats Everything, Len Fakija, Andrea Olive, Jackmastera te domaćih snaga – Marine Karamarko, Andree Ljekaja i Marka Ješovnika Yesha. Jučer je održan I prvi boat party sa osnivačem Fuse London ekipe – Enzom Siragusom na kojem su posjetitelji plovili Jadranskim morem I pod otvorenim nebom uživali u višesatnoj vožnji I odličnoj glazbi.

Foto: ANTONIO HANT CORALLO

U narednih 4 dana očekuje se nastup još 50ak izvođača koji će nastupiti u klubovima, na afterima i boat partijima. Do subote, 25.08. kad završava Sonus, nastupit će Solomun, Maceo Plex, Marco Carola, Loco Dice, Sven Väth, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Pan-Pot, Adriatique, Âme DJ, Dixon, Peggy Gou, Rødhåd, Charlotte De Witte, Adam Beyera, Recondite, Stephan Bodzin live, Joseph Capriatti, Butch, Chris Liebing, Praslesh, Rhadoo, Tale Of Us, Craig Richards, Boris Brejcha, Jannifer Cardini i mnogih drugih, kao i regionalne DJ snage.

Festivalske i dnevne ulaznice po povoljnijoj cijeni za regionalne posjetitelje dostupne su na ulazu u festival na Zrću.

Osim na društvenim mrežama, posjetitelji mogu pratiti novosti vezane za festival i na Sonusovom Viber kanalu.

Facebook

Instagram

PROGRAM (ABECEDNIM REDOM):

Adam Beyer – Adriatique – Agoria – Âme DJ – Amelie Lens – Andrea Oliva – Andrea Ljekaj -Archie Hamilton - Binh – Boris Brejcha - Butch - Cassy - Cezar - Charlotte de Witte - Chris Liebing - Craig Richards - D’Julz - Dana Ruh – Digby - Dixon - Dorian Paic - Dr. Rubinstein - Eats Everything - Enzo Siragusa – Felver - Groovyman - Ian F. – Jackmaster - Jamie Jones - Jennifer Cardini - Johannes Brecht live - Joseph Capriati – Kristijan Molnar - Kölsch – Konstantin - Len Faki - Loco Dice - Luigi Madonna - Maceo Plex - Marco Carola – Mariano Mateljan - Marina Karamarko - Meat – Nastia - Nicolas Lutz - Pan-Pot - Peggy Gou -Praslesh (Raresh & Praslea) - Ralf - Recondite live – Rhadoo - Ricardo Villalobos - Richie Hawtin - Rødhåd - Rossko - Ryan Elliott – Seth Troxler – Skizzo - Solomun - Sonja Moonear - Stephan Bodzin live - Sven Väth - Tale Of Us – The Martinez Brothers - Valentino Kanzyani - Yesh I MNOGI DRUGI.

Tema: Promo sadržaj